Nach viereinhalb Monaten: Kater Oskar ist wieder da – mit gebrochenem Kiefer und Kugeln im Körper

Oskar ist wieder da: Viereinhalb Monate war der schwarze Kater verschwunden. Seine Besitzer Anika und Philipp Rodrigues aus Calberlah hatten jegliche Hoffnung aufgegeben, ihn lebendig wiederzusehen. Doch dann kam der Anruf einer Familie aus Magdeburg: Oskar lebt, muss aber Schreckliches erlitten haben.

Es war der 16. Januar, als Oskar abends einfach nicht wiederkam. Das war völlig untypisch für den schwarzen Bengal-Mix-Kater, der am 1. Juni vier Jahre alt geworden ist. „Sonst war er nie länger als sechs Stunden weg“, berichtet Philipp Rodrigues. Also machten er und seine Frau sich auf die Suche, fragten sogar in der Nachbarschaft, ob sie mal in den Keller gucken dürfen. Auch Suchplakate und Hilferufe im Internet brachten keinen Erfolg. Irgendwann, so nach zwei Monaten, verloren Philipp und Anika Rodrigues die Hoffnung.

Magdeburger Familie fand Oskar

Doch dann kam Ende Mai der Anruf einer Familie aus Magdeburg. Oskar stand abends vor ihrem Fenster. „Die Familie hat ihn reingelassen, versorgt, im Badezimmer schlafen lassen und zum Tierarzt gebracht“, erzählt Philipp Rodrigues. Und der Arzt machte eine schreckliche Entdeckung: Oskar hatte acht Luftgewehrkugeln im Leib. Und sein Kiefer war nach einem Bruch schlecht zusammengewachsen. Aber Oskar lebte. Es ging ihm sogar verhältnismäßig gut. Und über seinen Chip konnte die Magdeburger Familie Anika und Philipp Rodrigues in Calberlah ausfindig machen. Wie Oskar ins rund 80 Kilometer Luftlinie entfernte Magdeburg gelangt ist, wird wohl immer ein Rätsel bleiben. „Vielleicht mit einem Schiff auf dem Mittellandkanal“, sagt Philipp Rodrigues.

Endlich wieder da: Nach viereinhalb Monaten tauchte Oskar sehr zur Freude von Anika und Philipp Rodrigues wieder auf. Quelle: privat

Er vermutet: „Jemand muss Oskar gezielt misshandelt haben.“ Und zwar schon kurz nach seinem Verschwinden in Calberlah. Denn die Einschusswunden sind verheilt und der Kiefer des Katers ist zusammengewachsen, wenn auch schlecht. In Calberlah seien in den letzten Monaten mehrere Katzen verschwunden. „Da macht man sich schon Gedanken“, sagt Rodrigues. Er freut sich aber, dass Oskar noch genauso „zutraulich, lieb und verschmust“ ist wie vor seinem Verschwinden. „Es ist Wahnsinn, dass er wieder aufgetaucht ist“, sagt Philipp Rodrigues.

Schon einmal war es knapp für Oskar

Übrigens ist der vierjährige Oskar dem Tod schon zum zweiten Mal von der Schippe gesprungen. Als Anika und Philipp Rodrigues ihn vor dreieinhalb Jahren aus dem Sülfelder Tierheim geholt haben, erzählten die Mitarbeiter, dass der Kater zusammen mit seinen Geschwistern in einem Pappkarton an einer Autobahnraststätte ausgesetzt worden war. „Die Geschwister waren alle schon vermittelt. Nur Oskar wollte niemand haben. Wir haben ihn dann genommen“, erinnert sich Philipp Rodrigues.

Mittlerweile ist Oskar wieder in seinem Calberlaher Zuhause. Anika und Philipp Rodrigues päppeln ihn ordentlich auf, bevor dem Kater eine Operation bevorsteht. Denn zumindest diejenigen Gewehrkugeln, die direkt unter der Haut liegen, sollen entfernt werden, und auch am Kiefer lässt sich noch etwas machen. Nach Auskunft des Tierarztes kann Oskar dann relativ unbeschwert weiterleben.

Wenn er sich erholt hat, soll er auch wieder raus an die frische Luft. Vorher bekommt er allerdings noch ein Tracking-Halsband – damit Anika und Philipp Rodrigues immer genau sehen können, wo sich ihr Kater gerade aufhält.

Von Christian Albroscheit