Isenbüttel

Die Isenbütteler Feuerwehr gibt es bald auch im Miniatur-Format. Modellbauer Dennis Angerer hat die Herausforderung angenommen, die fünf Fahrzeuge im Maßstab 1:87 nachzubauen. Vier sind schon fertig, am fünften bastelt der 35-Jährige noch. In Isenbüttel sind die Feuerwehrleute begeistert.

„Es ist viel Fummelarbeit“, sagt Dennis Angerer. Doch einen Großteil dieser Arbeit hat er mittlerweile geschafft. Jedenfalls mit Blick auf die Fahrzeuge der Isenbütteler Feuerwehr. Das LF 16/12, das TLF 16/25, der Rüstwagen und das Mehrzweckfahrzeug sind schon fertig. Als letztes ist nun der Einsatzleitwagen an der Reihe. „Zwei Wochen muss man mindestens pro Fahrzeug rechnen“, berichtet der Modellbauer. Denn die Fahrzeuge, die man im Handel bekommt, entsprechen in der Regel nicht dem, was wirklich in den Feuerwehrhäusern steht. Auch in Isenbüttel nicht.

Bei den Isenbütteler Feuerwehrfahrzeugen konnte sich der Modellbauer gleich den Details widmen

Dabei hat der Isenbütteler Fuhrpark aus Modellbau-Sicht einen großen Vorteil: Drei der fünf Fahrzeuge, nämlich LF, TLF und Rüstwagen sind von MAN und haben einen Ziegler-Aufbau. Das erleichtert dem Modellbauer die Arbeit. Oft müsse man für ein original-getreues Modell erst mehrere Fertig-Modelle auseinanderbauen und das neue Fahrzeug dann aus den verschiedenen Einzelteilen wieder zusammenbauen, berichtet Dennis Angerer. Das ist ihm für Isenbüttel erspart geblieben, so dass er sich gleich Details wie Lackierung, Schriftzügen oder Blaulichtern widmen konnte. Dafür gab es ein anderes Hindernis – nämlich Corona.

Bildergalerie: Die Isenbütteler Feuerwehr im Maßstab 1:87

Zur Galerie Die Feuerwehr Isenbüttel gibt es bald auch im Miniatur-Format. Modellbauer Dennis Angerer hat sich daran gemacht, die fünf Fahrzeuge im Maßstab 1:87 nachzubauen.

Normalerweise guckt Angerer sich die Autos, die er anschließend in detailreicher Kleinstarbeit teilweise mit Hilfe von Lupe und Skalpell nachbauen will, im Original an, prägt sich die Fahrzeuge ein und fotografiert sie nach seinen Vorstellungen. Das ging in Isenbüttel nicht. Also sprang der stellvertretende Ortsbrandmeister Christian Schaper ein und schickte Dennis Angerer die gewünschten Fotos. „Das hat sehr gut geklappt“, freut sich dieser. Bei der Isenbütteler Feuerwehr war man gleich Feuer und Flamme als Dennis Angerer sich meldete. „Das ist wirklich eine tolle Idee“, sagt Ortsbrandmeister Andreas Schmidt. Wie begeistert die Kameradinnen und Kameraden und auch viele Isenbütteler sind, zeige sich auf der Facebook-Seite der Feuerwehr, wo schon erste Bilder der Modellautos gezeigt wurden. „Da gibt es viel Lob“, berichtet Schmidt.

Dennis Angerer ist selbst Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr

Dennis Angerer ist in Wolfsburg-Kästorf selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und ein durchaus geübter Modellbauer. Seit er diese Leidenschaft vor zwei Jahren für sich entdeckt hat, hat er um die 600 Fahrzeuge gebaut, allesamt Feuerwehrfahrzeuge und allesamt im Maßstab 1:87, also dem bekannten H0-Format, in dem die Modelleisenbahn einst in Kinderzimmern und Hobby-Kellern Einzug hielt. Als der 35-Jährige den Großteil der Wolfsburger Feuerwehrfahrzeuge nachgebaut hatte, richtete er seinen Blick in den Kreis Gifhorn – und stieß auf die Isenbütteler Feuerwehr.

Dort bekommen die fünf Modellfahrzeuge einen Platz im Gerätehaus. Dennis Angerer will dafür sogar ein extra Szenario, ein sogenanntes Diorama, bauen. Der Modellbau ist für den Wolfsburger ein spannendes und faszinierendes Hobby, das er mit seinem Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr verbindet. Er sagt: „Die Feuerwehren freuen sich über meine Modelle. Und für mich sind sie eine Form der Anerkennung für dieses wichtige Ehrenamt.“

Von Christian Albroscheit