Mit Tempo 180 durch Isenbüttel: Polizei stoppt Raser

Mit bis zum 180 Stundenkilometern ist ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen mit seinem Peugeot durch Isenbüttel gerast. Die Polizei konnte ihn erst kurz vor Gifhorn stellen. Vor Ort stellte sie bei dem Mann einen Alkoholwert von 2,68 Promille fest.

Der Peugeot mit lettischem Kennzeichen fiel der Polizei auf, weil er mit unsicherer Fahrweise und extrem überhöhter Geschwindigkeit durch Isenbüttel fuhr. Hierbei fuhr er demnach teilweise in Schlangenlinien in den Gegenverkehr und mit bis zu 180 km/h bei erlaubtem Tempo 50 sowohl in der Ortschaft als auch im Baustellenbereich. Das Auto konnte schließlich an der Einmündung Gifhorner Straße/ Braunschweiger Straße angehalten werden.

Fahrer hat 2,68 Promille intus

Dabei war es laut Polizei einem glücklichen Umstand zu verdanken, dass es nicht zu einem Unfall gekommen kam – es fuhren gerade keine anderen Autos auf der Straße. Für die Kontrolle wurde ein weiterer Streifenwagen hinzugezogen. Die Polizisten stellten bei dem 21-jährigen lettischen Saisonarbeiter aus dem Kreis Gifhorn einen Alkoholwert von 2,68 Promille fest. Das Fahrzeug wurde vor Ort abgestellt, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Dem Mann wurde im Gifhorner Klinikum eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er ins Gewahrsam genommen.

