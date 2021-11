Calberlah

Gleich zwei Schulen aus Calberlah sind im Astronauten-Fieber. Anlässlich der sechsmonatigen Mission des deutschen Wissenschaftlers Matthias Maurer auf der Internationalen Raumstation ISS laufen an der Realschule Calberlah mehrere Projekte, an denen auch die benachbarte Grundschule beteiligt ist. Denn beide Einrichtungen haben Beiträge zur Arbeit Maurers geleistet. Aufregende Monate stehen für Lehrer Steffen Jauch und seine Schützlinge an.

Startschuss der AG „MissionX“ in der Turnhalle der Realschule: 24 Viertklässler sitzen im „Orbit“ von Realschul-Lehrer Steffen Jauch, der sie in die neue 14-tägige AG einführt. „Warst Du schonmal im Weltall?“ „Bist Du Astronaut?“ Keins der Kinder starrt Löcher in die Luft oder tuschelt mit dem Nachbarn, alle hören wie gebannt dem in einen blauen Esa-Overall gekleideten Jauch zu.

Jauch berichtet seinem neuen Team, welches Modul der neuen Nasa-Mondrakete in Bremen gebaut wird, wie Toiletten auf der ISS funktionieren – „Iiiih“ – und wie lange Astronauten bis zum Mars fliegen müssten. „Gibt es in der ISS auch Fernsehen?“, will ein Junge wissen und erfährt, dass es dort sogar Internet gibt.

Völkerball unter Astronauten-Bedingungen

„Weltraumspaziergänge werdet ihr alle noch machen“, verspricht Jauch den Viertklässlern. Allerdings nicht heute. Gleich ist erst einmal Völkerball unter erschwerten Astronauten-Bedingungen angesagt: Rechtshänder werfen auf einem Bein stehend den Ball mit der linken, und umgekehrt.

Es ist das erste Mal seit Corona, dass wieder so eine AG alle zwei Wochen Mittwochnachmittags läuft, freut sich Jauch über die Wiederaufnahme. Unter Coaching-Assistenz von sechs Siebt- und Achtklässlern der Realschule wird Jauch mit den Grundschülern Sport, gesunde Ernährung und Geschicklichkeitsübungen durchnehmen. Es gibt auch Sprachlektionen wie einen Countdown auf Russisch. Jauch: „Wenn man auf der ISS ist, muss man auch auf Russisch ,Guten Tag’ sagen können.“ Geplant sind auch Werkstoffexperimente und der Bau von Modellraketen, die im Sommer durchstarten sollen.

Made in Calberlah in den Tiefen des Weltalls

Jauch reicht den Grundschülerinnen und Grundschülern eine Plastik-Filmkassette, die sogleich die Runde macht. Es ist jener Prototyp, den die Realschule in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt hat. Die ersten 60 Zentimeter des Filmstreifens darin haben Klassenkameraden der Grundschüler bemalt. „Cool“, ruft ein Mädchen. Die danach von DLR-Auszubildenden aus Metall gebaute Filmkassette soll Maurer in der ISS ausrollen und dann nach seiner Mission wieder mit auf die Erde bringen.

Was es mit der Weltraum-Filmkassette auf sich hat Einen Filmstreifen mit einer von Schülern aus ganz Deutschland gemalten Menschenkette soll der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer auf der Internationalen Raumstation ISS ausrollen. Die ersten 60 Zentimeter haben Drittklässler des vorigen Schuljahres der Grundschule Calberlah gemalt. Dass die zehn Meter ruckelfrei aus der Kassette kommen, daran hat die Realschule Calberlah ihren Anteil. Den Prototyp haben Neuntklässler des vorigen Schuljahres im 3D-Drucker gefertigt – und so lange getüftelt, bis das mit dem Rausziehen klappte. Aus dem Prototyp haben dann Auszubildende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt aus Aluminium jene Kassette gefertigt, die Maurer ausrollen soll. Am Ende seiner Mission soll Maurer die Filmrolle wieder mitbringen, die beteiligten Schulen bekommen ihren Beitrag als Filmschnipsel überreicht – auch die Grundschule Calberlah. Sie kann danach einen Filmstreifen präsentieren, der wirklich im Weltraum war.

Das Ausrollen der Filmkassette soll zu Unterrichtszeiten laufen, sagt Jauch. Er will in der Mensa die Live-Übertragung präsentieren. Hoffnungen, auch beim Start Maurers live am Fernsehen dabei sein zu können, hatten sich wegen der immer wieder neu angesetzten Starttermine zerschlagen. Doch das, was noch mit Maurer laufen soll, wird sowieso viel besser: Vier Realschüler werden die Gelegenheit bekommen, bei einer Übertragung im DLR in Braunschweig per Weltraum-Funk mit Maurer zu sprechen. Zehntklässler sollen parallel zu Maurer ein Dekontaminations-Experiment vornehmen.

Und wann werden die Grundschüler nun ihren Weltraumspaziergang machen? Am ersten Tag nicht. Sie fragen Jauch so viele Löcher in den Bauch, dass die Doppelstunde nur noch für das Völkerball-Spiel reicht. An von der Hallendecke hängenden Seilen Schwerelosigkeit zu erleben, ist ein anderes Mal angesagt.

Was die Grundschüler alles als Astronauten lernen

Grundschul-Lehrerin Petra Imgrund freut sich schon genauso wie die Mädchen und Jungen auf die nächste AG-Doppelstunde. „Ich finde das absolut klasse“, sagt sie über „MissionX“. Die Schüler lernten hier nicht nur Technikverständnis, sondern auch Zusammenarbeit. So erklärt Jauch ihnen, dass sie auf der ISS auch mit jenen kooperieren müssten, die sie nicht so mögen. „Da könnt Ihr nicht einfach aussteigen.“

„Die Schüler haben hier immer etwas zu erzählen“

Doch aussteigen wird für die Nachwuchs-Astronauten die nächsten Monate wohl kaum in Frage kommen, ist sich Imgrund auch aus Erfahrungen früherer AG-Kooperationen sicher. „Wenn die Schüler hier rauskommen, haben sie immer etwas zu erzählen.“

Von Dirk Reitmeister