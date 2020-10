MTV Isenbüttel kooperiert mit Diakoniestationen Harz-Heide

Isenbüttel

Der MTV Isenbüttel und die gemeinnützige Diakoniestationen Harz-Heide GmbH haben am Donnerstagvormittag eine Kooperation geschlossen. „Das gibt es in dieser Form bisher nirgendwo sonst im Landkreis Gifhorn“, sagt Helmut Herrmann, Geschäftsführer des MTV Isenbüttel.

Dreierlei schwebt den Kooperationspartnern vor: Sport für Mitarbeiter, Sturzprophylaxe für Senioren und Sport für Demenzkranke. Den Auftakt macht Sport für Mitarbeiter. Immer mehr Unternehmen erkennen, wie wichtig das ist, denn „was hat man davon, wenn Mitarbeiter krank werden oder womöglich sogar früher in Rente gehen müssen?“, sagt Dierk Hickmann, Vorsitzender des MTV. Pflegedienstleiterin Angelika Dzikowski stimmt ihm zu. Sie weiß, wie wesentlich es ist, die Mitarbeiter gesund zu erhalten, zumal sie in Pflegeberufen „körperlich und seelisch stark gefordert sind“. Sie sieht in der Kooperation einen weiteren Baustein, um Muskel- und Skeletterkrankungen vorzubeugen, aber auch um für psychische Entspannung zu sorgen.

Ein Übungsraum steht in unmittelbarer Nachbarschaft zur Diakoniestation zur Verfügung

Vorgesehen ist zum Start ein Kursus mit acht Einheiten zu je 45 Minuten für acht Mitarbeiter. „Dabei setzen wir natürlich darauf, dass die Teilnehmer die gelernten Übungen zuhause fortführen“, sagt Herrmann. Man müsse jetzt nur noch die Übungszeiten abstimmen, dann könne es losgehen. Einen Übungsraum habe man zum Glück schon gefunden – und zwar im seit 1. September vom MTV angemieteten ehemaligen Reisebüro in der Molkereistraße, also in direkter Nachbarschaft zur Diakoniestation. „Das passt hervorragend für dieses neue Angebot“, sagt Herrmann.

Das neue Domizil des MTV bietet zwei Übungsbereiche von jeweils gut 45 Quadratmetern, die durch eine Stufe getrennt sind. Kleinere Rehasport-, Spinning- und Karategruppen trainieren dort bereits. Dennoch bleibe es nur eine Notlösung, da es zu weit weg von den Sportanlagen liegt und auch die Parkplatzsituation heikel ist, sagt Hickmann. Der Vorsitzende ist sich mit Geschäftsführer Herrmann einig, dass man um eine neue Sporthalle kaum herum kommt, um den Platzbedarf des Vereins zu decken. Zumal der MTV sein Angebot, etwa im Bereich Gesundheit im Beruf, noch erweitern möchte. „Der Bedarf ist vorhanden, die Trainer sind da. Es fehlt allein an Platz“, sagt Herrmann. Und Hickmann ergänzt: „Wir würden uns noch viel stärker engagieren, wenn wir es von den Raumkapazitäten her könnten.“

Der Start für das Angebot von Sturzprophylaxe soll im Januar erfolgen

Über die Kooperation, die sich zunächst nur auf die Diakonie-Außenstellen in Meine und Isenbüttel erstreckt, möchte der MTV auch Sturzprophylaxe etablieren. Und zwar nicht bloß für Kunden der Diakoniestationen sondern für alle Senioren. „Es ist immens wichtig, die Balance halten zu können“, erklärt Dzikowski. Gerade im Alter. Denn hat man sich durch einen Sturz erst einmal etwas gebrochen, ist man oft langfristig oder sogar dauerhaft ein Pflegefall. Gedacht ist, mit Sturzprophylaxe im Januar zu beginnen. Später soll Sport für Demenzkranke folgen. „Auch dafür haben wir schon Trainer gefunden, die wir allerdings erst noch qualifizieren müssen“, sagt Herrmann. Aufgegriffen hat man die Ideen zu den neuen Angeboten beim eng befreundeten MTV Vorsfelde: „Er ist auf diesem Gebiet ein Leuchtturm in der Region“, betont Herrmann.

Von Ron Niebuhr