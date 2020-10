Calberlah

Große Freude an der Realschule Calberlah: Sie darf sich mit der Auszeichnung „MINT-freundliche Schule“ schmücken. Die Einrichtung gehört damit zu insgesamt 20 Schulen in ganz Niedersachsen, die von der Aktion MINT Zukunft ausgezeichnet wurde, die unter der Schirmherrschaft von Kultusminister Grant Hendrik Tonne und der Kultusministerkonferenz steht.

Die Jury vergab für die Realschule Calberlah die volle Punktzahl

Die Jury würdigte damit die besonderen Anstrengungen der Realschule Calberlah in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die beiden Juroren, die die Bewerbung bewerteten, gaben der Schule die volle Punktzahl. Herausragend sei insbesondere die Vielfalt der durchgeführten MINT-Projekte, die alle Jahrgänge einbindet und zu begeistern weiß. Naturnaher Biologieunterricht im Schulgarten oder auf der Streuobstwiese Calberlah, der Bau von Picknick-Tischen für die Schulen der Samtgemeinde Isenbüttel in Werken, Mathematik-Wettbewerbe, der Calberlaher Roboter-Bowling-Cup, Earth and Space Day, der Maker Space, die smarte Gewächshaussteuerung in Eigenprogrammierung oder Umweltmonitoring an Bord der Internationalen Raumstation sind nur einige Beispiele. Außerdem pflegt die Realschule Calberlah ein enges Netzwerk aus Partnern der Wissenschaft, wie dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, oder der Industrie – der Stiftung NiedersachsenMetall – und eröffnet damit ihren Schülerinnen und Schülern praxisnahe Einblicke und einzigartige Praktikumsplätze in Berufen der MINT-Branche.

Anzeige

So klappte auch die Umstellung auf Fernunterricht super

Selbst die Zeit der pandemiebedingten Schulschließung wurde intensiv zur Förderung der Schülerinnen und Schüler genutzt. Dabei konnte die Realschule Calberlah auf ihre Erfahrungen als „Digitale Schule“, ausgezeichnet 2019, zurückgreifen. Ad hoc konnte so auf Fernunterricht bestmöglich umgestellt sowie neue Lernplattformen und Lernsoftware eingeführt werden. Die Klassengemeinschaft und das soziale Miteinander wurden dabei ebenso gestärkt, um den Schülerinnen und Schülern ein Gefühl der Gemeinsamkeit trotz des Alleinseins zu Hause zu geben.

Beeindruckt war die Jury auch von der großen überregionalen Breitenwirkung der Realschule Calberlah. Kaum eine (Video)Konferenz, eine Lehrerfortbildung oder ein Schülerkongress mit MINT-Schwerpunkt findet ohne Referenten aus Calberlah statt. Motivierend und engagiert geben sie ihre Erfahrungen an Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Deutschland weiter, um möglichst viele Schülerinnen und Schüler für die Zukunft in einer digitalisierten und technisierten Gesellschaft fit zu machen.

Von unserer Redaktion