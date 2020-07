Luise Jäger aus Vollbüttel feiert 100. Geburtstag

Vollbüttel

„Gesundheit und Gottes Segen“, antwortet Luise Jäger auf die Frage nach Geburtstagswünschen. „Ansonsten bin ich wunschlos glücklich.“ Am heutigen Montag wird die Vollbüttelerin 100 Jahre alt – und feiert ihren Ehrentag mit Familie, Freunden und Bekannten.

Luise Jäger wurde am 27. Juli 1920 in Ahnsen als jüngstes von insgesamt fünf Geschwistern geboren. „Ich hatte eine gute und schöne Kindheit“, sagt sie. Ihr Vater war Beamter bei der Eisenbahn, zudem hatte die Familie eine kleine Landwirtschaft. 1927 wurde sie in Ahnsen eingeschult. „Wir hatten zwei Lehrer“, erinnert sich Luise Jäger. „Der eine war streng, der andere nicht so.“ In Ahnsen lernte sie auch Lieschen Witt kennen, ihre „Freundin fürs Leben“. Und 1936, als die Olympia-Flagge auf dem Weg nach Berlin durch Ahnsen kam, mussten alle an der Straße Spalier stehen.

1951 lernte die Jubilarin ihren Mann Albert kennen

Nach der Konfirmation musste Luise Jäger anfangen, Geld zu verdienen. Erst drei Jahre in einer Gastwirtschaft in Ahnsen, dann arbeitete sie von 1938 bis 1943 in einem Haushalt in Hannover und schließlich bis 1948 als Bürokraft beim Ahnser Bürgermeister. Bei einer kleinen Feier im Dorf lernte sie im Dezember 1951 ihren Mann Albert kennen. Er kam aus Vollbüttel „und war immer gut zu mir“, sagt Luise Jäger. 1952 heirateten die beiden, 1953 kam Sohn Albert zur Welt.

Da lebte die Familie schon in Vollbüttel auf dem landwirtschaftlichen Hof von Alberts Familie. „Die Umstellung war nicht groß. Mir hat hier alles gefallen“, sagt die Jubilarin. Und vor allem gab es Arbeit. „Wir hatten viele Tiere“, erinnert sich Luise Jäger. Pferde, Hühner und Schweine etwa. Aber am liebsten waren ihr die Kühe. „Denn die gaben Milch. Und die Milch brachte Geld.“

Mit den Landfrauen hat Luise Jäger viele Reisen unternommen

Luise Jäger hat immer am Dorfleben teilgenommen. Zusammen mit ihrem Mann besuchte sie Schützen- und Sportfeste, bis ins hohe Alter war sie im Sportverein aktiv, machte Gymnastik und ging Schwimmen. „Zum Schwimmen sind wir immer nach Gifhorn gefahren“, erinnert sie sich. Gelernt hatte sie dieses übrigens einst bei Meinersen in der Oker. Und die Landfrauen waren stets wichtig für sie. „Wir haben viele Reisen gemacht“, berichtet die Jubilarin. Allerdings durfte Ehemann Albert, der 1999 gestorben ist, da nicht mit. Luise Jäger erinnert sich aber auch an eine Reise mit ihm. Die ging nach der Silberhochzeit in den Harz.

Auch heute noch ist Luise Jäger, die bis ins hohe Alter von Krankheiten verschont geblieben ist, aktiv. Soweit es geht, kümmert sie sich um Garten und Haushalt, auch das Kochen ist ihr wichtig. Sie spielt gerne Karten und löst Rätsel. Und wenn Schwiegertochter Birgit ein Buch zu Ende gelesen hat, landet das oft bei Luise Jäger. Nur Krimis dürfen es nicht sein, die sind ihr zu gruselig.

„Alle meinen es gut mit mir“, freut sich die Jubilarin. Ihr Sohn Albert, Schwiegertochter Birgit, Enkel Jan, Neffen und Nichten sowie Freunde und Bekannte sind bei der heutigen Feier in einem Gifhorner Saal dabei. Und Luise Jäger freut sich auf die Feier – auch wenn sie ein bisschen aufgeregt ist.

