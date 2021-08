Isenbüttel

Abschied an der St. Marien Kindertagesstätte in Isenbüttel: Nach sieben Jahren verlässt Leiterin Stephanie Frobese die Einrichtung. Leicht fällt ihr der nächste Schritt auf der Karriereleiter nicht. „Der Preis dafür ist, die Umgebung und die Kinder hier herzugeben.“

Rund 50 Mädchen und Jungen der verschiedenen Gruppen sowie die Erzieherinnen sind auf dem Außengelände versammelt. Den leichten Nieselregen nehmen sie kaum wahr. Frobese hat gerade ihre Abschiedsgeschenke von jeder Gruppe entgegen genommen. „Ich brauche mal drei starke Kinder.“ Im Nu rennen fünf auf sie zu. Gemeinsam gehen sie daran, Frobeses Gegengeschenk heran zu holen. Der Spitzahorn im Blumentopf erweist sich allerdings als halsstarrig.

Geschenk zum Abschied: Die Kinder brachten der nun ehemaligen Leiterin ihrer St. Marien-Kita noch etwas auf den Weg in den DRK-Kreisverband Gifhorn mit. Quelle: Sebastian Preuß

Das Tragen hin zum Ort des Wurzelschlagens ist das kleinere Problem. „Steffi, hau rein“, feuert Erzieherin Beatrix Stahl beim Ausheben des Pflanzlochs an. „Hau ruck“, rufen die Kinder im Chor. Beim Graben wirkt das auch noch, aber der Baum will nicht aus dem Topf. Auch Rolf Buhmann vom Vorstand des Kita-Verbands des Kirchenkreises scheitert zunächst. Erst das gemeinsame Anpacken mit Stahl holt den Baum aus den Topf. „Das wäre auch mit Frauenpower gegangen“, stellt Buhmann fest.

2014 kam Frobese als Leiterin in die St. Marien-Kita. Zuvor hatte sie in der Autostadt gearbeitet und nebenbei ihr Sozialpädagogik-Studium absolviert. Buhmann muss ausholen, um die Verdienste der Leiterin aufzuzählen. Das Außengelände sei auf Frobeses Initiative hin so gestaltet worden – im Team entwickelt und mit Eltern und Mitarbeitenden in viel Eigenleistung umgesetzt. „Das gleiche gilt für das Raumkonzept.“ Die Güte sei zertifiziert und auch rezertifiziert worden.

Die Nachfolge wird eine Herausforderung: „Markt ist leergefegt“

Frobeses Wechsel zum DRK-Kreisverband Gifhorn schmerzt die St. Marien-Kita in weiterer Hinsicht. „Wir stehen vor Herausforderungen“, sagt Buhmann. Nicht nur weil ein Wasserschaden die Sanierung des Gebäudes sozusagen auf null gesetzt hat. Gerade am Anfang eines Kita-Jahres sei eine neue Leitung schwer zu finden. „Der Markt ist leergefegt.“ Bewerbungsgespräche sind für Oktober angesetzt. Kommissarisch wird Stellvertreterin Heike Kalkreuter die Kita leiten.

Das sind die neuen Aufgaben beim DRK-Kreisverband Gifhorn

„Ich komme noch mal in alle Gruppen, bevor ich nach Hause gehe“, ruft Frobese den Kindern und Kolleginnen auf dem Weg zurück in ihre Gruppenräume nach. Beim DRK wird sie künftig die Fachberatung im Bereich Kindertagesstätten und gleichzeitig Leitungsaufgaben in der Abteilung Kita übernehmen. „Es ist für mich eine Chance, mich zu entwickeln.“ Die Kehrseite der Medaille ist der Abschied aus der Isenbütteler Einrichtung. „Tschüs, Steffi“, haben die Kinder eben noch gerufen. „Vor heute hat es mir schon ein bisschen gegraut.“

Von Dirk Reitmeister