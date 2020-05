„Leinen los“: Aber normal ist noch längst nichts am Tankumsee

Isenbüttel

Der Tankumsee hat eines seiner markantesten Merkmale wieder – die ersten Segelboote dürfen wieder ihre Runden ziehen. Am Samstag legte der WSC Gifhorn los, allerdings unter strengen Auflagen und Einschränkungen. Ein Ortsbesuch.

Schon beim Betreten des Vereinsgeländes wird jedem noch einem klar: Normal ist anders. Ein großes Hinweisschild deutet auch beim WSC Gifhorn unmissverständlich darauf hin: Hier geht’s nicht einfach so weiter wie in sonstigen Jahren auch. Desinfektionsmittel, gesperrte Räume, Zwei-Meter-Abstandsregel und vieles mehr sind zu beachten. Am Samstag wäre eigentlich Regatta auf dem Tankumsee gewesen, entsprechend hätte großer Trubel geherrscht. Stattdessen liegen noch sämtliche Boote auf dem Trockenen, Trainingsbetrieb ist noch nicht erlaubt. „Normalerweise hätten wir im April losgelegt. Dass nun die Ersten überhaupt segeln dürfen, freut uns“, sagt Vorsitzender Karsten Wulfes. Was hat er nicht alles für Verordnungen studiert, um bloß keinen Fehler zu machen bei der Umsetzung der Auflagen. Manches nimmt er auch einfach mit Humor hin. Etwa, dass für den Tankumsee als deklarierte Freizeitstätte andere Regeln gelten als für das wenige Meter weiter liegende Vereinsheim, das wiederum als Sportanlage gilt.

Zur Galerie Corona-Pause galt auch für die Wassersportler am Tankumsee in Idenbüttel. Nun durften die ersten Segler wieder loslegen – unter strengen Auflagen.

Und dann zuckt er mit den Schultern: „Manches ist schwer, den Mitgliedern zu erklären. Die wollten alle loslegen und fragen sich, weshalb Joggen am See erlaubt ist, aber kein Wassersport.“ Zum Softstart zählt, dass es generell keinerlei gemeinsame Vereinsaktivitäten geben darf. Das geht bis zum eigentlich notwendigen Rasenschnitt. „Das geht nur, wenn es jemand privat macht, einen Arbeitseinsatz als Verein können wir nicht machen.“ Auch eine Segeltour ist nur im privaten Rahmen möglich. Vereinsleben mit Grillen und Klönen? Wulfes schüttelt den Kopf und deutet auf das verwaiste Clubhaus, die geschlossenen Umkleiden und die im Winterquartier befindlichen Sitzbänke. Auf gewohntes Vereinsleben würden die 250 Mitglieder womöglich bis September warten müssen. „Dieses Jahr kann jeder froh sein, mal segeln zu gehen. Ich hoffe, dass sich alle an die Regeln halten.“ Stand Up Paddling sollte in diesem Sommer neu ins Angebot kommen. „Das wird wohl erst 2021 was. Aber was soll’s.“ Dass nun Leute auf Vollendung ihres Bootsführerscheins warten und Kinder das Training vermissen, schmerze schon. „Aber so ist das jetzt eben, es geht nicht anders.“

Kaum ist das Vereinsgelände zum ersten Mal auf, sind die ersten Ungeduldigen da. Familie von Geyr konnte es kaum erwarten, besonders ihre Segelcracks Julia (8) und Maximilian (11). Beide Kinder kämpfen schon bei Regatten um Punkte. „Sie konnten es kaum erwarten, heute endlich wieder segeln zu dürfen. Die sind so aufgeregt“, sagt Mutter Judith lachend. Wochenlang hatten sich die Kinder mit Joggen und Kraftübungen fit gehalten. Aber ein Ersatz fürs Segeln war das längst nicht. „Und dann mussten sie auch noch mitansehen, wie woanders auf Seen Kinder segeln durften. Das war schwierig für sie.“ Und dann durfte es endlich losgehen. Gut geschützt in Trockenanzügen hieß es mittags „Leinen los“ am Tankumsee.

Von Andrea Posselt