Isenbüttel

„Im Prinzip ist es besser als im letzten Jahr, seit Juni durfte ja wieder gesungen werden“, urteilt der Kreischorleiter Horst Hinze aus Isenbüttel über die Situation der Chöre im Landkreis Gifhorn in Zeiten von Corona. Allerdings hätten jene, die „vorher schon rumgekriselt haben, oft den Todesstoß erhalten“.

Im Chorverband Niedersachsen-Bremen, dem Gifhorn angehört, sei zu beobachten, dass sich Chöre ganz auflösten, manche legten derzeit einfach eine Pause ein: „Da gibt es kein einheitliches Bild“, so Hinze. Im Kreischorverband Gifhorn sorge Corona zwar dafür, dass den gut 50 Chören vermehrt Sänger und Sängerinnen abhanden kommen: „Aber zumeist sind es dann alte Leute, die die Situation zum Anlass nehmen, den Gesang jetzt an den Nagel zu hängen.“

„Ganz viel Liebe und Leidenschaft für Musik und Gesang“

Andererseits gebe es auch andere Beispiele, erklärt Hinze mit Blick auf einen von ihm unter anderem geleiteten Gemischten Chor mit hohem Altersdurchschnitt: „Die kommen immer zu den Proben, das ist ihr Lebensinhalt. Die haben ganz viel Liebe und Leidenschaft für Musik und Gesang.“ Kein Wunder, denn Gesang sei etwas „ganz Intimes, weil man ein Stückchen seiner Seele, seines Inneren preisgibt“ – weswegen auch viele sich nicht trauten, „vor anderen zu singen“.

Bei denen, die sich trauten, beispielsweise in den Gifhorner Chorgemeinschaften, sei trotz Coronaauflagen wie der 2G-Regel bei Proben „der Wille und die Freude und damit die Substanz noch vorhanden – und das wird so bleiben“, ist sich der 61-jährige Isenbütteler sicher, der selbst „von Haus aus ein optimistischer Mensch“ sei, sich nicht unterkriegen lasse, weiter mache, was möglich ist, und „nach vorn“ guckt.

2022 kommt der „Ich-kann-nicht-singen-Chor“

Deshalb plane der Kreischorverband auch „ganz normal, so als ob es Corona nicht gäbe. Alles andere wäre ja fürchterlich“: 2023 will man ein Kreischorfestival machen und 2022 nicht nur Seminare zur Stimmbildung anbieten, sondern auch einen „Ich-kann-nicht-singen-Chor“ gründen – auch für eben jene, die sich nicht trauen.

Veranstaltungen als Zeichen der Hoffnung

Blickt nach vorn: Kreischorleiter Horst Hinze. Quelle: privat

Was Chor-Veranstaltungen in jüngster Vergangenheit betrifft, so hegt Hinze die Meinung, es gebe „auf dem platten Land den Trend, ein bisschen vorschnell zu reagieren“, wenn es um Absagen oder Schließungen gehe: „In den Städten sind die Opern und Konzertsäle noch offen.“ Dabei seien Veranstaltungen wichtig als „Zeichen der Hoffnung“. Ein solches sei beispielsweise das traditionelle Chorkonzert am dritten Advent in Isenbüttel gewesen.

„Emotionales Erlebnis in einer besonderen Situation“

Die Samtgemeinde habe dazu geraten, es ausfallen zu lassen: „Aber wir haben uns dem entgegen gestellt und gesagt, nein, wir machen das – was einige kritisch sahen“, berichtet Hinze. „Aber hinterher hatten die Menschen ein Leuchten in den Augen und meinten, wir hätten das toll gemacht.“ Für alle Beteiligten, Publikum und Chor, „war es ein besonders emotionales Erlebnis in einer besonderen Situation“.

Eine Motivations-, aber keine Sinnkrise

Dass andererseits so einiges abgesagt wurde, sei „frustrierend“ für die Chöre, die sich normalerweise mehrere Monate auf einen Auftritt vorbereiteten: „Absagen sind eine sehr traurige Sache.“ Corona sorge bei den Singenden daher zwar für eine „Motivationskrise, aber nicht für eine Sinnkrise. Menschen wollen singen“, das sei sicher.

Von Jörg Rohlfs