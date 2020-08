Gifhorn

Die Sonne brannte vom Himmel, das Thermometer zeigte 34 Grad: Die Hitze sorgte am Samstag für einen Ansturm auf den Isenbütteler Tankumsee und den Stüder Bernsteinsee. Schon am Vormittag mussten Zufahrten und Parkplätze durch Polizei und Security gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

„Wir haben uns bereits am Samstagvormittag um elf Uhr für die Sperrung unserer Parkplätze entschieden“, sagt Tankumsee-Geschäftsführer Burkhard Roozinski. Zwar sei zu diesem Zeitpunkt die Grenzmarke von 2500 Fahrzeugen noch nicht erreicht gewesen, doch in vielen Fahrzeugen hätten sich vier bis fünf Personen befunden, so Roozinski. „Hätten wir weitere Autos durchgewunken, wäre es auf Strand und Wiese viel zu voll geworden – Sicherheitsabstände hätten nicht mehr eingehalten werden können“, begründet der Tankumsee-Geschäftsführer seine Entscheidung. Zudem seien viele kleine und große Badegäste per Fahrrad angereist.

Anzeige

Einhaltung der Hygiene-Regeln überwachen

„Bereits am Samstagmittag befanden sich mehr als 10 000 Besucherinnen und Besucher am See“, schätzt Roozinski. Ein zehnköpfiges Security-Team aus Hildesheim und Beamtinnen und Beamte der Polizei – darunter auch Fahrrad-Streifen – überwachten die Einhaltung der Hygiene-Spielregeln am Strand und auf den Wiesen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der heißeste Tag des Jahres lockte mehr als 10 000 Badegäste an: Schon am Vormittag mussten die Tankumsee-Parkplätze gesperrt werden. Quelle: Lea Rebuschat

„Wir haben kurz nach elf Uhr mit einer Rundfunkdurchsage vor der Anreise zum Tankumsee abgeraten“, so ein Sprecher der Gifhorner Polizei. „Es ist wieder soweit! Die maximale Besucherzahl ist erreicht! Die Kreuzung wird gesperrt! Bitte nicht mehr anreisen!“: Mit diesem Mitteilung informierte zudem die Tankumsee-Geschäftsführung gegen elf Uhr bei Facebook über die aktuelle Lage.

Situation gestaltete sich schon am Vormittag schwierig

Auch die Situation am Stüder Bernsteinsee gestaltete sich bereits am Samstagvormittag schwierig. Auf der Zufahrtsstraße zum See gab es Staus. „Wir haben bereits um 10.50 Uhr eine Rundfunkdurchsage veranlasst“, informiert der Polizeisprecher. Gegen 11.50 Uhr sei dann auf dem Parkplatz am Bernsteinsee nichts mehr gegangen. Der Betreiber habe den Parkplatz dicht gemacht. „Wir sind an beiden Seen mit zahlreichen Kräften vor Ort“, so der Polizeisprecher. „Wir können nicht allen Menschen einen Platz zum Sonnen und Baden bieten“, bittet Bernsteinsee-Geschäftsführer Holger Junk um Verständnis. Die Maßnahmen seien notwendig – ansonsten drohe bei Nichteinhaltung der Hygiene-Vorgaben eine Sperrung der Seen durch den Kreis. „Das wollen wir verhindern“, so Junk.

Ein Wunsch erfüllt sich nicht

Noch am Freitag – für viele ebenfalls ein Urlaubstag – war es am Tankumsee verhältnismäßig ruhig geblieben. „Vielen Dank an alle Besucher und Gäste am Tankumsee. Es wurde vom Strand auf die weitläufigen Liegewiesen ausgewichen und die Abstandsregeln wurden eingehalten“, bedankte sich der Tankumsee-Geschäftsführer bei Facebook. Auch die maximale Anzahl von 2500 Fahrzeugen sei nicht erreicht worden, eine Sperrung der Tankumsee-Kreuzung sei nicht notwendig gewesen. Der Wunsch von Roozinski „So muss es am Wochenende weitergehen!“ erfüllte sich leider nicht.

Auch für den morgigen Sonntag, der ebenfalls noch einmal richtig heiß wird, rechnen Junk, Roozinski und auch die Polizei mit einem erneuten Ansturm auf beide Seen.

Von Uwe Stadtlich