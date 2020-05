Deshalb ist der Nordeingang zum Allerbütteler Friedhof plötzlich gesperrt

Allerbüttel

Sicherheitserwägungen gaben den Ausschlag: Seit etwa vier Wochen ist der Nordeingang zum Allerbütteler Friedhof geschlossen. Besucher müssen jetzt den weiter vom Dorf entfernten Haupteingang nutzen – nicht alle Bewohner sind damit einverstanden. Ratsherr Horst-Dieter Hellwig hat eine Idee, wie man den Eingang wieder öffnen könnte.

Im vergangenen Jahr hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf der Landesstraße 292 von Calberlah kommend eine Linksabbiegerspur nach Allerbüttel bauen lassen. Die Straße ist seitdem breiter – und zudem ist dort Tempo 100 erlaubt. Dennoch überqueren einige Allerbütteler weiter die nun drei Spuren breite Straße, um auf direktem Weg zum Friedhof zu gelangen. „Das ist gefährlich“, sagt auch Ratsherr Horst-Dieter Hellwig.

Der neue Weg ist ein Umweg

„Der kürzeste Weg ist nicht immer der sicherste“, erklärt Michael Peuke, Geschäftsstellenleiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel. Deshalb sei der Friedhofseingang nach Rücksprache mit Samtgemeinde Isenbüttel und Gemeinde Calberlah gesperrt worden. Stattdessen sollen die Allerbütteler nun die etwa 150 Meter entfernte Querungshilfe vor dem Calberlaher Rewe-Markt und den Haupteingang des Friedhofs nutzen. „Der Umweg ist viel sicherer“, erklärt Peuke.

Das sieht auch Horst-Dieter Hellwig so. Wenngleich er den Nordeingang gerne wieder geöffnet sähe. Dazu müsse aber zunächst der Seitenraum zwischen Landesstraße und Friedhof befestigt werden. Dort haben die Firmen nach dem Bau der Linksabbiegespur nämlich eine unbefestigte Fläche hinterlassen, die mit Rollator oder Gehhilfe nicht passierbar ist. „Der Streifen muss in einen vernünftigen Zustand versetzt werden“, fordert Hellwig. Er schlägt vor, dass die Gemeinde auf dem etwa 20 Meter langen Stück von der Parkplatzzufahrt bis zum Nordeingang einen Gehweg baut. Der Umweg über die Querungshilfe würde dann zwar bleiben. Jedoch könnten die Allerbütteler dann die Wasserstelle und den Geräteschuppen direkt hinter dem Eingang weiter ohne großen Umweg nutzen.

Landesstraße war Unfallschwerpunkt

Wenn der Nordeingang jedoch dauerhaft geschlossen bleibt, müsste laut Hellwig auch der Weg zum Haupteingang entlang der Parkplätze in einen besseren Zustand versetzt werden. Denn auch diese Schotterstrecke sei mit Rollator oder Gehhilfe nur schwer passierbar. Für die Landesstraße hatten sich die Allerbütteler schon eine Ampel, eine Querungshilfe oder Tempo 70 gewünscht, all das sei jedoch vom Landkreis jedoch abgelehnt worden, so Hellwig. Die Linksabbiegerspur könne aber zumindest helfen, den vormaligen Unfallschwerpunkt zu entschärfen.

Von Christian Albroscheit