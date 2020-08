Ribbesbüttel

Zurück zur Natur – ein Trend, der sich zunehmend durchsetzt. Auch Silke Bistry aus Ribbesbüttel hat daran Gefallen gefunden. Die ausgebildete Zierpflanzengärtnerin nutzt die Natur als Deko, als natürliches Gestaltungselement im Wohn-, Sport- oder Arbeitsbereich.

Die 47-Jährige fertigt in Handarbeit Bilder und Wandbegrünungen aus Moos. Und dabei gleicht kein Bild dem anderen. Die verschiedenen Moosarten – laut Silke Bistry geerntet auf speziellen Plantagen – konkurrieren nicht nur mit ihren unterschiedlichen Grüntönen, sondern genauso mit ihren verschiedenen Pflanzenformen, mal rund und dicht wie das Polstermoos, mal klein und zierlich wie das Island-Moos. „2018 habe ich mich selbständig gemacht, 2019 habe ich dann mit den Moosbildern begonnen“, sagt die Ribbesbüttelerin, die im Internet auf diese Art der Wandbegrünung gestoßen ist und sich dort auch kundig machte. Fertigte sie in Handarbeit anfangs reine Moosbilder, so kombiniert sie die runden, eckigen, gerahmten oder als Triptychon gefertigten Moos-Bilder mittlerweile auch mit Farnen und Gräsern.

Rund fünf bis acht Jahre hält ein Moosbild

Die Moose für ihre lebendigen Bilder bestellt Silke Bistry im Fachhandel. „Es sind lebende Pflanzen, die in Glycerin eingelegt, damit haltbar gemacht werden und so ihre Haptik und Optik bewahren“, erklärt sie Hintergründe. Die kleinen Pflanzen wählt sie ganz nach Geschmack aus und klebt sie in Handarbeit auf Holzplatten, die später auf Wunsch gerahmt werden. „Rund fünf bis acht Jahre hält ein Moosbild“, sagt die Zierpflanzengärtnerin und nennt als Voraussetzung eine geringe Luftfeuchtigkeit im Raum und keine direkte Sonneneinstrahlung, „sie bleichen sonst aus“. Die lebenden Bilder, „die auf Wunsch auch um eine Ecke gehen können“, sorgen laut Silke Bistry je nach Größe für ein gesundes Raumklima. Der Preis für die Wandbegrünung entspricht dabei der Handarbeit – „etwa 450 Euro pro Quadratmeter“, sagt sie und meint damit ganze Mooswände, die für „ein gesundes Raumklima und auch für Schalldämmung“ sorgen. Etwas ganz besonderes wäre ihren Ideen zufolge vielleicht auch eine „ganze Zimmerdecke aus Moos“.

Die Bilder müssen weder besprüht noch gegossen werden

Die natürliche Wandbegrünung bietet laut der Ribbesbüttlerin Vorteile: „Die Bilder bleiben grün und müssen weder besprüht noch gegossen werden“, sagt sie. Auch werden die Moose „nicht von Schädlingen befallen und sie verstauben auch nicht“, versichert sie. Einige Auftragsarbeiten hat die Gärtnerin dann auch bereits im Kreis Gifhorn übernommen – für einen Bioladen, eine Physio-Praxis, ein Fitness-Center. „Dafür wurde unter anderem eine Paneel-Wand erstellt und die Lücken darin habe ich mit Moos und Gräsern gefüllt.“

Kreativ zeigt sich die 47-Jährige auf jeden Fall. „Meine Bilder sind stilvoll und ohne jeden Schnickschnack und jedes ist anders“, sagt sie. Und während sie ihre Moosbilder zurzeit noch in der oberen Etage ihrer Wohnung fertigt, so ist „ein kleiner Laden“ ihr großer Wunsch.

Von Hilke Kottlick