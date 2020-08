Isenbüttel/Calberlah

Er gehört seit Jahren zu den marodesten im Kreis Gifhorn. Dennoch steht eine Sanierung des Radwegs entlang der Tangente auf Gifhorner Kreisgebiet noch in den Sternen. Das hängt mit dem Gesamtkonzept Mobilität zusammen, das der Landkreis für die Tangente gerade aufwändig erarbeitet. Es geht auch darum, kein Geld zu verschwenden.

Wer von Gifhorn auf direktem Weg entlang der K 114 nach Wolfsburg radelt, erlebt einen Zwei-Klassen-Radweg. Von der Dragenkreuzung bis in Höhe Calberlah geht es rustikal zur Sache. Die Schäden an den Betonplatten sind eine Last für Speichen, Rahmen und Sattelgestänge beim Rad und für das Steißbein beim Fahrer. Erst ab dem alten Abzweig nach Calberlah macht das Radeln entlang der Tangente richtig Spaß, die Reifen singen auf dem neuen Asphalt – bei Rückenwind auch in höheren Tönen.

„Zweifelsfrei sind die von Ihnen zitierten Teilabschnitte aus Beton dringend sanierungsbedürftig und demzufolge auch in dem aktuellen Sanierungsprogramm des Landkreises Gifhorn für Radwege aufgenommen worden“, sagt Uwe Peters vom Tiefbau des Landkreises Gifhorn auf Anfrage der AZ. Den Abschnitt von der Tankumsee-Kreuzung bis in Höhe Calberlah benotet der Landkreis mit 4,5 am schlechtesten. Der Abschnitt zwischen Moorstraßen- und Tankumsee-Kreuzung komme auf 4,0, der Rest auf 3,0 bis 3,5. Die Kreisstraßenmeisterei Meine bessere immer wieder die schlimmsten Schäden aus, um der Verkehrssicherungspflicht zu genügen. „Der Betonradweg ist grundsätzlich befahrbar, allerdings für hohe Geschwindigkeiten, wie mit einem Rennrad oder E-Bike aufgrund der Vielzahl von Schäden wenig geeignet.“

Gesamtkonzept Mobilität für Tangente

Das wird wohl noch einige Zeit gelten. Das liegt daran, dass die K 114 die meistbefahrene zweispurige Straße im Kreis ist, weshalb sich der Landkreis generell Gedanken über die Mobilität dort macht. Zu den zukunftsfähigen Konzepten, über die sich mehrere Arbeitskreise Gedanken machen, gehört auch die Zukunft des Radverkehrs. So sei die Schaffung eines Radschnellweges von der Dragenkreuzung bis ins VW-Werk aktuell in der Prüfung, sagt Peters. Und das hätte ein anderes Kaliber als eine Sanierung des bisherigen Weges.

Denn sollte ein Radschnellweg gebaut werden, reicht es nicht aus, den bröckeligen Beton auszutauschen. Der Landkreis und die Stadt Wolfsburg müssten dafür die Strecke auf ganzer Länge erneuern, beziehungsweise ausbauen. Sprich: Ein Radschnellweg wäre deutlich breiter als der Radweg von heute. Peters: „Bevor weitergehende Planungen eingeleitet werden, erfolgt derzeit eine Vorprüfung der umweltrechtlichen Belange, insbesondere im Bereich der Stadt Wolfsburg.“

Nicht voreilig sanieren und dann doch Radschnellweg bauen

Aus Sicht des Landkreises macht es deshalb keinen Sinn, nun voreilig den Radweg akkurat zu sanieren, um dann wenige Jahre später erneut dort umfangreiche Baumaßnahmen vorzunehmen. „Geplant ist, dass die Ergebnisse des Arbeitskreises Radverkehr zur K 114 sodann zeitnah umgesetzt werden“, sagt Peters. Auch wenn die Abschnitte zwischen Tankumsee-Kreuzung und Calberlah (176 000 Euro) sowie Moorstraßen- und Tankumsee-Kreuzung (192 000 Euro) in der Sanierungs-Prioritätenliste auf den Plätzen sieben und neun stehen und eigentlich bald fällig wären.

Das sind die schlimmsten Radwege an Kreisstraßen Es gibt nicht mehr viele Radwege an Kreisstraßen, die noch maroder sind als der an der Tangente zwischen Gifhorn und Calberlah. Aus der aktuellen Prioritätenliste des Landkreises Gifhorn, in der zwei Abschnitte auf den Plätzen sieben und neun stehen, sind besser platzierte Radwege längst saniert oder konkret terminiert. Die Radwege an den Kreisstraßen 46 ( Hillerse-Dalldorf) und 52 ( Ribbesbüttel-Rötgesbüttel) hat der Landkreis Gifhorn bereits saniert. Für dieses Jahr noch geplant sind die Radwege entlang der Kreisstraße 7 zwischen Wagenhoff und Wesendorf sowie Hankensbüttel und Oerrel. Im kommenden Jahr hat der Landkreis das Radwege-Teilstück zum Tankumsee an der Kreisstraße 117 auf dem Plan. 2022 sind dann die Radwege an den Kreisstraßen 53 (Hülperode-Rothemühle) und 56 (Walle-Lagesbüttel) fällig.

