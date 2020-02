Krallen schneiden & Co: Tierärztin aus Isenbüttel erklärt’s auf Youtube

Isenbüttel

Das Informations-Bedürfnis rund um die Tiergesundheit ist groß. „Kommen die Besitzer mit ihren Tieren aber in die Praxis, sind sie meist sehr besorgt und nervös“, weiß Tierärztin Dr. Christine Koch aus langer Erfahrung. „Zeige ich ihnen in der Sprechstunde, wie Krallen geschnitten oder Ohren gespült werden, geht ihren das wegen der Aufregung meist zu schnell.Deshalb nehmen sie Ratschläge und Erklärungen gar nicht erst auf.“ Hier wollte die 46-Jährige ansetzen. „Es musste etwas passieren – zum Wohl der Tiere.“

Ein Video sollte gedreht werden, „ein Film, den sich die Leute immer wieder ansehen können“, so der Plan, an dem Sohn David Koch und der befreundete Techniker Tim Bieber aus Gifhorn kräftig mitwirkten. Bieber stellt seitdem die Technik, David betätigt sich als Kameramann, Familienhund „Paul“ übernimmt die tragende Rolle – er agiert als Hauptfigur, als Dr. Wuff.

So aufwendig sind die Videos

Wie ein Video entsteht, schildert David Koch. Danach liest sich seine Mutter vor dem Dreh trotz langjähriger Erfahrung immer noch einmal für ein bis zwei Stunden in das jeweils gewählte Thema ein, um vor laufender Kamera flüssig informieren zu können. „Dann wird gedreht und das Video bearbeitet und geschnitten“, schildert er die Abläufe. „Insgesamt dauert die Arbeit etwa sechs Stunden“, schätzt der 19-Jährige.

Das ist das erfolgreichste Video

Krallenschneiden, Kastrieren ja oder nein, Zähne putzen, Medikamente geben – aus diesen Themenideen entstanden in den vergangenen drei Monaten 13 Videos. Alle sind auf dem Youtube-Kanal „Dr. Wuff mit Dr. med. vet. Christine Koch“ kostenlos abrufbar. „Die Kunden können das so eindrücklicher visualisieren, sie können sich die Filme ja immer wieder anschauen“, sagt die Tierärtzin. Was Mutter und Sohn Koch überrascht hat: Die meisten Klicks gab es bislang für den Beitrag über Analdrüse ausdrücken – 3400 Aufrufe in sieben Wochen.

Coronavirus übertragbar auf Tiere?

„Anfangs war ich ziemlich kamerascheu, mittlerweile macht das richtig Spaß“, sagt die Veterinärin. Sie hat schon wieder neue Ideen für die nächsten Videos. Und: „Die Nutzer können im Netz auch kommentieren oder Fragen stellen“, sagt sie.

Dementsprechend will sie als eines der nächsten Videothemen die Frage einer Kundin aufgreifen: ob das Coronavirus auf Tiere übertragbar ist. Die Tierärztin informiert dazu vorab: „Derzeit gibt es darauf keinen Hinweis.“

Kostenlose Informationen aus dem Netz statt vielleicht kostenpflichtigem Besuch in der Praxis – macht sich eine Tierärztin mit so einem Informationsangebot auf Youtube nicht selbst Konkurrenz? „Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht“, sagt sie und versichert glaubhaft: „Ich bin wirklich tierlieb und nur darum geht es mir mit den Beiträgen – um die Tiere.“

