Isenbüttel

Die SPD geht als stärkste Kraft aus den Kommunalwahlen in der Samtgemeinde Isenbüttel hervor. Die Sozialdemokraten haben die Wahlen auf Samtgemeindeebene, in Calberlah und in Isenbüttel gewonnen. Die CDU wurde in Ribbesbüttel und Wasbüttel stärkste Kraft.

Samtgemeinderat: Die SPD ist hier mit 39,15 Prozent (+3,25) stärkste Kraft. Die CDU erreichte 27,63 Prozent (-7,47). SPD-Ortsvereinsvorsitzender Jannis Gaus wertet das Ergebnis als „sehr positiv“. CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Jean-Claude Freund sagt mit Blick auf die Mehrheit von SPD und Grünen (12,56 Prozent): „Die werden das machen. Da kommen alle anderen zusammen nicht gegen an.“ In der Tat verfügen SPD (12 Sitze) und Grüne (4 Sitze) zusammen über die absolute Mehrheit im 30 Sitze zählenden Samtgemeinderat.

Gemeinde Calberlah: Auch hier liegt die SPD mit 38,49 Prozent (+4,79) deutlich vor der CDU (20,66 Prozent, -19,94). Jannis Gaus wertet das Ergebnis als Anerkennung für die Arbeit von Bürgermeister Thomas Goltermann. CDU-Mann Freund sagt: „Das schlechte Abschneiden ist hausgemacht. Das kam nicht überraschend.“ Kurz vor der Wahl war die Fraktion zerbrochen, einige ehemalige Mitglieder traten für die neu gegründete UBV zur Wahl an. Diese ist nun mit zwei Mitgliedern (Stefan Plagge, Dirk Leschner) im neuen Gemeinderat vertreten. Im alten Gemeinderat war die CDU mit sieben Sitzen stärkste Kraft, jetzt sind es noch vier. Die SPD hingegen hat einen Sitz hinzu gewonnen und ist nun mit sieben Leuten vertreten. „Das ist absolut positiv“, freut sich Jannis Gaus.

Gemeinde Isenbüttel: Hier ist die SPD mit 35,13 Prozent stärkste Kraft, hat aber 9,25 Prozentpunkte verloren. Die CDU kommt auf 27,38 Prozent (+1,28). Am meisten hinzu gewonnen hat die IWG um Bürgermeisterin Tanja Caesar (20,31 Prozent, +6,11). Greift die SPD nun nach dem Bürgermeisterposten? „Es wird Gespräche geben“, sagt Jannis Gaus. Das wichtigste für ihn sei aber „ein gutes Team, das Isenbüttel voranbringt“.

Gemeinde Ribbesbüttel: Mit 56,09 Prozent hat die CDU in Ribbesbüttel die absolute Mehrheit verteidigt. Die SPD kommt auf 38,82 Prozent. „Das Ergebnis freut mich“, sagt CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Jean-Claude Freund. Ein knappes Drittel der CDU-Stimmen ging an Bürgermeister Hans-Werner Buske, der auch bei der Wahl zum Samtgemeindebürgermeister angetreten war, es dabei gegen Jannis Gaus und Horst Buhmann aber nicht in die Stichwahl schaffte.

Gemeinde Wasbüttel: Klar ist, dass die Gemeinde Wasbüttel einen neuen Bürgermeister bekommt. Der Grüne Hartmut Jonas war nicht mehr zur Wahl angetreten. Die Grünen haben ordentlich an Stimmen verloren und landeten bei 11,58 Prozent (-13,32). Ebenfalls verloren hat die SPD (18,75 Prozent, -15,35). Wohl auch, weil die neue WWG auf Anhieb 28,1 Prozent erreichte und damit zweitstärkste Kraft wurde. Vorne liegt nun die CDU mit 41,57 Prozent – und deren Spitzenkandidat Jean-Claude Freund will Bürgermeister werden. „Wir werden in den nächsten Wochen mit allen sprechen“, sagt er.

Von Christian Albroscheit