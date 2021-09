In der Samtgemeinde Isenbüttel ist das Rennen noch nicht gelaufen: Bei der Bürgermeisterwahl ist eine Stichwahl in zwei Wochen nötig. Das machen Jannis Gaus und Rolf Buhmann nun unter sich aus.

Samtgemeindebürgermeister: Gaus und Buhmann in Stichwahl

Kommunalwahl - Samtgemeindebürgermeister: Gaus und Buhmann in Stichwahl

Kommunalwahl - Samtgemeindebürgermeister: Gaus und Buhmann in Stichwahl