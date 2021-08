Isenbüttel

Als unabhängiger Kandidat geht Rolf Buhmann ins Rennen um das Amt des Samtgemeindebürgermeisters in Isenbüttel. Den AZ-Fragenkatalog zu seiner Person und drei politischen Themen beantwortet er wie folgt:

Wann und wo sind Sie geboren?

Am 18.12.1968 in Gifhorn

Familienstand/Kinder?

Verheiratet, zwei Kinder aus der ersten Ehe meiner Frau und ein Enkelkind

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

Bisher nicht wirklich aktiv, aber als Bürgervertreter im Umweltausschuss des Landkreises seit der letzten Wahlperiode und immer schon sehr interessiert an Politik

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Die Hoffnung als wirklich unabhängiger Bürgermeister für die Bürgerinnen und Bürger mit den Gremien gemeinsam etwas umsetzen zu können

Welche Hobbys haben Sie?

Musik (Trompete spielen, singen) Theater aktiv und passiv, Fahrrad fahren

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

Die Losungen, ein Kluftinger-Krimi

Worüber können Sie lachen?

Über hintergründigen Humor und durchaus über mich selbst

Was macht Sie traurig?

Ungerechtigkeit, die Schwierigkeit das komplexe Klimaproblem zu lösen, Lügen

Wie beurteilen Sie die Lage in der Samtgemeinde – gibt es ausreichend Gewerbegebiete? Falls nicht, was wäre die Aufgabe des künftigen Samtgemeindebürgermeisters?

Zukünftig muss es eine Aufgabe sein, sich zu überlegen, wo geeignete Standorte für Gewerbeansiedlung sein können. Dies geht nur in Zusammenarbeit mit allen Gemeinden. Gute Pläne in der Schublade zu haben ist von Vorteil. Allerdings bin ich der Überzeugung, dass dies mit Bedacht anzugehen ist. Man muss sich dabei die Kosten/Nutzenfrage stellen und diese in den Gemeinderäten ehrlich beantworten, denn dort liegt zurzeit die Zuständigkeit. Ohne sich über die möglichen Folgen Gedanken zu machen, wäre aus meiner Sicht kein verantwortliches Handeln und somit nicht sinnvoll. Die Aufgabe des künftigen Samtgemeindebürgermeisters wird sein, über die Gemeindegrenzen hinweg einen Prozess zu moderieren, mit denen die Mitgliedsgemeinden zufrieden sind. Darin sehe ich eine meiner großen Stärken.

Ist die SG Isenbüttel beim Thema Bauland gut aufgestellt oder sehen Sie in einigen Orten Handlungsbedarf?

Der Bedarf an Bauland ist hoch, die umliegende Infrastruktur müssen wir dabei im Auge behalten. Als Beispiel möchte ich den Krippen- und Kitabereich anführen. Es darf also nicht „wachsen um jeden Preis“ heißen. Den eigenen Bedarf in den Gemeinden zu decken, sehe ich als gebotene Aufgabe an, die auch zukünftig zu erfüllen ist. Was über den Eigenbedarf hinausgeht, muss gemeinsam mit den Gemeinden überlegt werden, da die Bauleitplanung in der Verantwortung der Gemeinden liegt. Nachverdichtung in den Ortschaften muss also auch ein Thema sein. Ein höheres Interesse muss zukünftig auf die Schaffung von Wohnraum für weniger gut situierte Menschen gelegt werden. Als Samtgemeindebürgermeister engagiere ich mich für alle Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde.

Die demografische Entwicklung macht auch vor der SG Isenbüttel nicht Halt. Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht für die Zukunft wichtig?

Die vorhandenen Angebote (Wohnen mit Zukunft, Pflegeheim Calberlah) sind gegenwärtig nicht ausreichend. Hier sehe ich Ergänzungsbedarf. Das setzt Investoren und Träger sowie Fachkräfte voraus. Das Lebensende im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung zu erleben, ist die Hoffnung vieler Menschen. Das setzt für mich eine intakte und sozial geprägte Nachbarschaft voraus, die sich gegenseitig hilft. Die „Nachbarschaftshilfe Hehlenriede“ ist eine sehr gute Ergänzung, die weiter bekannt gemacht und gefördert werden muss. In der Wohnentwicklung müssen wir die Demografie auf jeden Fall mitdenken. Wohnmodelle, die jung und alt einbeziehen, und Quartiere, die eine solche, nachhaltige Entwicklung ermöglichen, werde ich als Samtgemeindebürgermeister unterstützen und maßgeblich fördern.

