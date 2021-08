Isenbüttel

Er ist amtierender Landesmeister im Badminton und schon seit einigen Jahren politisch in der Samtgemeinde aktiv – nun möchte Hans-Werner Buske als Kandidat der CDU seine Berufserfahrung in die Waagschale werfen und Samtgemeindebürgermeister werden. Den AZ-Fragenkatalog beantwortet er so:

Wann und wo sind Sie geboren?

9. Januar 1959 in Itzehoe, Schleswig-Holstein

Familienstand/Kinder?

Verheiratet seit 1988, 2 Kinder, 2 Enkel

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

Seit 2006 parteilos auf der Liste der CDU im Gemeinderat Ribbesbüttel. Seit 2011 zusätzlich im Rat der Samtgemeinde Isenbüttel und seit 2019 Bürgermeister der Gemeinde Ribbesbüttel.

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Ich möchte meine weit über 40 Jahre erlernten Berufserfahrungen als Zeitsoldat und Reserveoffizier, Dipl.-Ing. Elektrotechnik, Zweitstudium Personalentwicklung im Betrieb, Führungskraft beim großen Automobilhersteller in Wolfsburg, Unternehmensberater, ehemaliges Vorstandsmitglied der Hospizarbeit Gifhorn, ehemaliges Mitglied im Kirchenvorstand und vieles mehr zum Wohle unserer Samtgemeinde einbringen.

Welche Hobbys haben Sie?

Badminton (noch amtierender Landesmeister), Ahnenforschung

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

Dr. Martin Luthers „Kleiner Katechismus“ liegt neben dem NKomVG (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz) auf dem Nachttisch.

Worüber können Sie lachen?

Über eigene Missgeschicke.

Was macht Sie traurig?

Der steigende Egoismus in der Gesellschaft. Es wird nur verlangt, aber nicht gegeben.

Wie beurteilen Sie die Lage in der Samtgemeinde - gibt es ausreichend Gewerbegebiete? Falls nicht, was wäre die Aufgabe des künftigen Samtgemeindebürgermeisters?

Nein! Als Bürgermeister der Gemeinde Ribbesbüttel habe ich als eine meiner ersten Maßnahmen ein neues Gewerbe-Baugebiet entwickelt. Der Baubeginn wird im Jahr 2022 erfolgen. Unsere Mitgliedsgemeinden und die SG Isenbüttel müssen finanzielle Spielräume haben, diese gibt es nur durch Mehreinnahmen, d.h. Gewerbesteuern. Ich plane eine nachhaltige und regional orientierte Wirtschaftspolitik. Ich möchte die Bürger entlasten und nicht mit Steuererhöhungen belasten.

Ist die Samtgemeinde Isenbüttel beim Thema Bauland gut aufgestellt oder sehen Sie in einigen Orten Handlungsbedarf?

Ja, ich sehe Handlungsbedarf. Das eine ist Bauland und das andere ist die dazugehörige Infrastruktur. Mir fehlt der ganzheitliche Ansatz. So gibt es in den Gemeinden Wasbüttel und Ribbesbüttel keine Grundversorgung. Die Bewohner sind immer auf ihr Fahrzeug angewiesen, da es nicht in allen Ortsteilen Bushaltestellen gibt. Mein Ziel ist es, zu diesen Punkten gemeinsam mit den einzelnen Mitgliedsgemeinden eine Lösung zu finden.

Die demografische Entwicklung macht auch vor der SG Isenbüttel nicht Halt. Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht für die Zukunft wichtig?

Im Fokus stehen für mich quartiersnahe und generationenübergreifende Wohn- und Versorgungsformen, welche einen entscheidenden Einfluss auf die Zukunftsfähigkeit und Versorgungssicherheit unserer Gesellschaft haben. Es müssen neue Wege für Alt und Jung gesucht und gefunden werden – deshalb begrüße ich jede Initiative, die dieses unterstützt. Ich selbst habe die Idee eines betreuten Wohnens mit Tagespflegeplätzen und Gewerbeanteilen in der Gemeinde Ribbesbüttel angestoßen und hoffe auf eine positive Entscheidung bei den Bürgern und in der Politik.

