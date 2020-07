Calberlah

Das Für und Wider einer zusätzlichen Einwohnerfragestunde am Ende öffentlicher politischer Sitzungen diskutierte Calberlahs Gemeinderat am Dienstagabend im Allerbütteler Dorfgemeinschaftshaus. Ebenfalls Thema war die Wiederbegrünung gemeindeeigener Flächen in allen Ortsteilen.

Die Gruppe SPD/Grüne beantragte, die Geschäftsordnung so zu ändern, dass auf der Tagesordnung künftig auch Einwohnerfragestunden am Ende von Sitzungen möglich sind. „Warum sollte man dem Antrag nicht folgen? Dadurch würden unsere Entscheidungen noch transparenter“, sagte Monika Worgul ( SPD) mit Blick auf die vorangegangene Ablehnung durch den Verwaltungsausschuss. Sie sehe keinen Grund, den Bürgern die Chance auf weitere Nachfragen zu verweigern.

Unterschiedliche Erfahrungen

Annegret Langbein ( CDU) sah keinen Bedarf für eine weitere Einwohnerfragestunde, denn es sei guter Brauch in der Gemeinde, Sitzungen zu unterbrechen, um Bürger direkt zu den Tagesordnungspunkten anzuhören. Phillip Passeyer ( SPD) erklärte, dass man auf Samtgemeindeebene mit der zweiten Einwohnerfragestunde gute Erfahrungen gemacht habe. Das sah Dirk Leschner ( CDU) anders. Er verwies auf Sitzungen des Jugend- und Sozialausschusses der Samtgemeinde, bei denen wegen emotional aufgeladener Themen die zweite Einwohnerfragestunde ausuferte, „ohne dass wir dadurch in der Sache auch nur ein bisschen weitergekommen sind“. Georg Hösler-Weiß (Grüne) stellte fest: „Wenn wir eh immer die Sitzungen unterbrechen und Nachfragen zulassen, dann können wir daraus doch auch am Sitzungsende eine Institution machen.“ Andernfalls wirke es fast so, „als ob wir Angst vor Nachfragen der Bürger haben müssen“. Letztlich folgte der Rat dem Antrag mit knapper Mehrheit von acht zu sieben Stimmen.

Ganz klar dagegen sprach sich das Gremium für die Wiederbegrünung von gemeindeeigenen Kleinflächen in allen Ortsteilen aus. Hösler-Weiß begründete seinen Antrag zunächst: Ihm sei aufgefallen, dass viele ehemals stark begrünte Flächen inzwischen nur noch „kniehohen Friedhofsbewuchs“ aufwiesen. Bäume würden entfernt, aber oft nicht ersetzt. „Ich habe mindestens 50 Stellen gefunden, wo gut Bäume stehen könnten“, sagte er. Die Dörfer würden dadurch optisch erheblich aufgewertet – und gut fürs Klima seien mehr Bäume ebenfalls.

Keine Tiefwurzler

Jochen Gese ( CDU) verwies aufs positive Votum des Umwelt- und Wege- sowie des Verwaltungsausschusses, gab aber zu bedenken: „Wir müssen sehr sensibel vorgehen.“ Tief wurzelnde Bäume etwa dürften auf gar keinen Fall über im Boden verlaufenden Leitungen gepflanzt werden. Und Horst-Dieter Hellwig (UWG/Plagge) erinnerte daran, dass seine Gruppe einen ähnlich lautenden Antrag bereits im Juli 2015 durchgebracht habe. In Folge dessen sei zwar ein Arbeitskreis gebildet worden, „passiert ist aber sonst so gut wie nichts.“ Er hoffe, dass sich das nun ändere. Passeyer glaubte daran: „Das ist nicht bloß ein Lippenbekenntnis. Wir sind uns doch parteiübergreifend einig, für mehr Grün zu sorgen.“

Bürgermeister Thomas Goltermann appellierte in der Sitzung an alle Bürger, ihrer Pflicht zur Reinigung der Gossen nachzukommen. Andernfalls würden Abläufe verstopfen – und das nimmt vor allem in den von Hochwasser eh schon geplagten Ortsteilen kein gutes Ende. Zudem berichtete Goltermann, dass ein Telefonanrufer die Gemeindearbeiter als „Alkoholiker“ verunglimpft und ihn als „Penner“ beschimpft habe, weil die Gemeinde wohl einen Graben nicht ausreichend geräumt habe. „Wir haben von einer Strafanzeige wegen Beleidigung abgesehen. Trotzdem geht so etwas überhaupt nicht“, betonte Goltermann.

Von Ron Niebuhr