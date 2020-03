Knappe Entscheidung: Wie geht es mit dem Kletterturm am Tankumsee weiter?

Isenbüttel

Dieser Beschluss dürfte die Tankumseegesellschaft und ihre Anteilseigner aufatmen lassen: Isenbüttels Rat verabschiedete mit knapper Mehrheit die Änderung des B-Planes für den Tankumsee als Satzung. Somit ist planungsrechtlich der Weg frei für den Bau des Kristallturmes.

Kritik: So wird der See zum Freizeitpark

Für die SPD erinnerte Dr. Ralf May an die Folgen der Änderung des B-Planes: Bau des bereits bestellten Kristallturmes und Legalisierung der schwarz gebauten Stelzenhäuser. „Ich bin für den Erhalt des Tankumsees in seiner jetzigen Form“, betonte er. Durch zunehmende Kommerzialisierung entferne sich der See vom Naherholungsgebiet und verkomme zum Freizeitpark. Der bis zu 28 Meter hohe Kristallturm und seine Nebenanlagen wie ein 13 Meter hoher Turm, ein 100 Quadratmeter großes Haus und neue Wege zerstörten die Natur. „Ist das unser Beitrag zum Umweltschutz, für den immer mehr Menschen auf die Straße gehen?“, fragte er.

Politiker in der Zwickmühle

Klaus Rautenbach sah sich in einem Dilemma. Persönlich ist Isenbüttels Gemeindedirektor kein Befürworter des Kristallturmes. Im Aufsichtsrat des Tankumsees hat er dagegen gestimmt. Und doch könne man den B-Plan nicht einfach ablehnen, sagte er. Denn aus fachlicher Sicht seien während der Auslegung des Planes im Grunde keine Bedenken dagegen geäußert worden - auch von Naturschutzbehörden nicht. Und obwohl die Gesellschaft die Gemeinde für eine Ablehnung des B-Planes nicht in Regress nehmen könnte, kämen dennoch Kosten auf sie zu. Schließlich ist sie Anteilseignerin. Rautenbach ging von „finanziellen Forderungen in Millionenhöhe“ gegenüber der Tankumseegesellschaft und einer drohenden Privatisierung aus. „Sollte der B-Plan abgelehnt werden, lege ich als Gemeindedirektor dagegen Einspruch ein, um mich abzusichern“, kündigte er an.

Von Erpressung ist sogar die Rede

Detlef Lehner ( SPD) wollte sich durch die von der Tankumseegesellschaft gemachten Fehler - schwarz gebaute Stelzenhäuser und bereits gekaufter Kristallturm - nicht „erpressen“ lassen. Andreas Rösler ( CDU) wunderte sich, warum die SPD am Ende des Planverfahren Kritik übt, nachdem sie lange Zeit dafür war. Es sei „unschön“ gelaufen, wie die Stelzenhäuser gebaut wurden, aber sie seien eine Bereicherung für den See. Und der Businessplan für den Kristallturm sei „ambitioniert“, könne aber aufgehen. so Rösler. Tobias Klepsch (IWG) ergänzte, dass die zusätzliche Bebauung am See kaum ins Gewicht falle. Der Turm verschandele den See nicht, sondern mache ihn attraktiver: „Er steht ihm gut zu Gesicht.“ Klepsch’ Fraktionskollegin Elisabeth Krull sorgte sich um das Gesicht des Sees: „Ist er noch Erholungsgebiet oder schon Freizeitpark?“ Klar sei, dass die B-Plan-Änderung den Wandel vorantreibe. Aber es falle ihr schwer gegen etwas zu stimmen, „wenn das Folgekosten für die Gemeinde nach sich zieht.“

Ja zur Erweiterung Moorstraße Ost

Die Diskussion drehte sich noch eine ganze Weile im Kreis, ehe Willi Ladwig (Grüne) mit seinem Antrag auf Abstimmung einen Schlussstrich zog: „Es ist alles dafür und dagegen gesagt. Es geht sonst ewig so hin und her.“ Der Rat stimmte mit neun Ja, sieben Nein und einer Enthaltung für den Satzungsbeschluss. Einstimmig beschloss man im weiteren Verlauf der Sitzung die Erweiterung des Gewergebietes Moorstraße Ost. An einer Teilnahme am vom Landkreis Gifhorn angeschobenen Kommunalen Innenentwicklungsfonds bestand gegenwärtig kein Interesse. Und den Haushaltsplan für 2020 verabschiedete der Rat mit 13 Ja und vier Nein, inklusive einer Erhöhung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern von 360 auf 400. Die CDU wollte das nicht mittragen. Die übrigen Fraktionen waren sich einig, dass man sonst finanziell nicht handlungsfähig bleibe.

Von Ron Niebuhr