Neues vom Kletterturm am Tankumsee: Das Landgericht Braunschweig hat die Schadenersatzklage der eigentlich als Betreiberin vorgesehenen No Limit GmbH abgewiesen. Unterdessen gibt es am Nordufer des Sees den ersten sichtbaren Baufortschritt. Was heißt das für die Eröffnung?