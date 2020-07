Kletterturm am Tankumsee: Gesellschaft bereitet Eigenbetrieb vor

Isenbüttel

Die Tankumsee-Gesellschaft bereitet den Eigenbetrieb des Kletterturms am Nordufer vor. Eröffnen wird dieser allerdings erst nach Ende der Badesaison.

„Die Geschäftsführung der Tankumsee GmbH hat dem Aufsichtsrat in der letzten Sitzung ein Konzept für den Eigenbetrieb vorgestellt“, berichtet Aufsichtsratsvorsitzender und Landrat Dr. Andreas Ebel. Jedoch laufe weiterhin die Suche nach einem Betreiber. „Die Tankumsee GmbH führt dazu derzeit Gespräche“, sagt Dr. Ebel.

Eröffnung war schon für 2018 geplant

Der etwa 700 000 Euro teure Kletterturm soll am Nordufer des Tankumsees entstehen. Die Eröffnung war eigentlich schon für den Sommer 2018 geplant, dann hieß es im Juli: Aus Rücksicht auf die Badegäste wird der Bau verschoben. Im November war es die umfangreiche Planung, die erforderlich war – zu dem Zeitpunkt hatte Monkeyman als Betreiber bereits auf seiner Homepage für die erste Jahreshälfte 2019 Buchungen angekündigt. Aber immer wieder kam es zu Verzögerungen, bis im April 2019 klar war, dass die Gemeinde Isenbüttel einen Bebauungsplan für den Kletterturm erstellen muss. Im November 2019 verkündete dann der eigentliche Betreiber Monkeyman seinen Rücktritt von dem Projekt – und verklagte die Tankumsee GmbH sogar auf Schadenersatz in Millionenhöhe.

Ein neuer Betreiber ließ sich bis jetzt nicht finden, auch durch die Corona-Krise, wie Dr. Ebel im Mai erklärte. Dennoch begann damals der Aufbau des Turms. Die Fertigstellung war für Mitte bis Ende August vorgesehen. Doch daraus wird jetzt erneut nichts – und der Grund ist wieder Corona. Die Tankumsee GmbH geht davon aus, dass viele Menschen ihren Urlaub in der Heimat verbringen werden, und rechnet deshalb mit einer entsprechend hohen Gästezahl am See. Diese sollen laut Dr. Ebel nicht durch die Bauarbeiten gestört werden. „Der Aufbau ist für den Herbst beziehungsweise nach Ende der Badesaison geplant“, sagt er.

Konzept für Eigenbetrieb noch geheim

Zum Konzept für den Eigenbetrieb hinsichtlich Öffnungszeiten, Personal, Eintrittspreisen oder Gastronomie will Dr. Ebel sich noch nicht äußern. Das Konzept, das von der Geschäftsführung der GmbH in Zusammenarbeit mit dem Beteiligungsmanagement des Landkreises Gifhorn erstellt worden sei, werde zunächst den beteiligten Gesellschaftern vorgestellt. In der Gesellschafterversammlung werde dann auch über die Kosten für den Eigenbetrieb und mögliche Einnahmen diskutiert.

