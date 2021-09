Isenbüttel

Jetzt ist Action angesagt: Der Countdown für die Eröffnung des Kletterturms am Tankumsee läuft. Bevor letzte Abnahmen erledigt sind, üben gerade die Guides schon einmal die Abläufe – und auch spektakulär aussehende Rettungsmaßnahmen.

Auf der Zielgeraden sind zupackende Hände gefragt, etwa die von Christian Werner, Geschäftsführer der Isenbütteler Firma GSG Industrieelektrik. Sein Team sorgte am Mittwoch auf dem 16 Meter hohen Turm, der inzwischen auch schon Membrandach und eine Spitze hat, dafür, dass nun auch Beleuchtung vorhanden ist. So wird der Kletterturm auch in der Nacht ein Hingucker.

Guides absolvieren einwöchiges Training

In dieser Woche absolvieren die sechs Kletterguides ein intensives Training auf dem Seilparcours mit all seinen pfiffigen Elementen wie Boot, Surfbrett und Fahrrad. Ein Trainer des Herstellers Kristallturm begutachtet alles mit Argusaugen. Auch die Rettungsmanöver, die das Team für den Fall der Fälle einstudiert.

Zur Galerie Die sechs Guides proben schon fleißig – in wenigen Tagen dürfte die neue Freizeitattraktion am Tankumsee auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Voller Vorfreude sind die Mitarbeiter. Teamleiter Jan Bendig kann den Start kaum erwarten. „Das macht so einen Spaß hier.“ Luca Singer, der sich gerade für eine Rettungsübung fertig macht, sagt strahlend: „An so einem schönen Ort zu arbeiten, ist doch mega.“

Geschäftsführerin Annette Böhme: „Was für ein toller Ausblick“

Apropos schöner Ort. Tankumsee-Geschäftsführerin Annette Böhme geht mit geübten Schritten die Treppe zur nunmehr fertigen Aussichtsplattform hoch: „Was für ein toller Ausblick.“ 180 Quadratmeter groß ist die Plattform. Bis zu 50 Personen haben hier Platz. Ein Lastenkran kann künftig dafür sorgen, dass Events in luftiger Höhe stattfinden.

Der Blick in Richtung DLRG-Turm zeigt: Die Seilrutsche ist schon fertig. 200 Meter geht die rasante Fahrt aus Richtung Kletterturm zu der zwölf Meter hohen kleinen Turmschwester. Wer dort ankommt, klettert nach oben und geht auf die Retour-Strecke.

Noch sieht sie unspektakulär aus, weil sie auf dem Boden steht, aber wer noch mehr Nervenkitzel braucht, kann sich auf die Riesenschaukel setzen. Die geht per Seilwinde in luftige Höhe, wo sich die Passagiere ausklinken.

Noch ein paar Tage bis zur Eröffnung

Der Kletterparcours hat mehrere Ebenen. Der anspruchsvollere Teil ist für Personen ab acht Jahren, für Vier- bis Zehnjährige ist ein zweiter Bereich vorgesehen. Einweisung und Sicherheitsausrüstung gibt es am Ticketschalter. Auch der ist nun fast startklar. Und wann kann es nun losgehen? Annette Böhme würde lieber gestern als heute den Kletterspaß eröffnet sehen. „Aber noch müssen wir ein paar Tage warten. Und dann kann der Spaß losgehen.“

Von Andrea Posselt