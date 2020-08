Isenbüttel

Jetzt kommen die Zahlen auf den Tisch: Im Zivilprozess vor dem Landgericht Braunschweig fordert die No Limit GmbH von der Tankumsee-Gesellschaft insgesamt fast vier Millionen Euro. Es geht um Schadenersatz für entgangenen Gewinn aus dem Betrieb des Kletterturms.

Der Pachtvertrag über eine Hochseilanlage nebst Plattformen und Funktionsgebäuden wurde laut Dr. Stefan Bauer-Schade, stellvertretender Pressesprecher am Landgericht, am 22. Juni 2018 abgeschlossen. Er sollte vom 1. August 2018 bis zum 31. Dezember 2028 laufen. „Die Klägerin beziffert die gesamte Forderung auf 3 892 280 Euro“, berichtet Dr. Bauer-Schade.

Erstmal geht es nur um 5001 Euro

Bei der Klage, die am 10. September verhandelt wird, handelt es sich allerdings nur um eine Teilklage über 5001 Euro und damit um ein taktisches Manöver der No Limit GmbH, um Kosten und Risiken zu minimieren. Denn die Kosten für Gericht und Anwälte richten sich nach der Höhe der eingeklagten Schadenssumme. Bei einer Niederlage wären sie für die No Limit GmbH so gering wie möglich. Bei einem Erfolg bestünde die Möglichkeit, auch den Rest der Schadenssumme einzuklagen. „In der Regel ist eine Teilklage ein Versuchsballon“, erklärt Dr. Bauer-Schade. Am Landgericht landet man übrigens erst ab einer Klagesumme von mehr als 5000 Euro, ansonsten ist das Amtsgericht zuständig.

Kletterturm: Eigenbetrieb geplant Die Tankumsee-Gesellschaft will den etwa 700 000 Euro teuren Kletterturm nun in Eigenregie betreiben. Ein Konzept dafür ist bereits erarbeitet und wurde der Gesellschafterversammlung auch schon vorgestellt. Diese hat dem Konzept zugestimmt, nun muss es von der Geschäftsführung umgesetzt werden. Der Aufbau des Turmes soll nun im Herbst beziehungsweise nach Ende der Badesaison beginnen. Eigentlich hatte er schon Mitte August stehen sollen. Wann der Turm eröffnet wird, ist weiter offen.

Laut Vertrag hat die Beklagte sich verpflichtet, die Inbetriebnahme des Turms bis zum 31. Dezember 2018 zu gewährleisten. Das ist bis heute aber nicht erfolgt. Laut Landgericht geht die No Limit GmbH je Kalendermonat von einem entgangenen Gewinn in Höhe von 13 232 Euro aus. Der Klageanspruch wurde demnach schon am 11. Mai 2019 schriftlich geltend gemacht. „Ferner hat die Klägerin wegen der Verzögerungen mit zwei Mahnbescheiden Forderungen in Höhe von 11 747 Euro und 45 477 Euro geltend gemacht“, erläutert der stellvertretende Pressesprecher.

Die Tankumsee-Gesellschaft hat ein Mediationsverfahren abgelehnt

In der Folge haben Dr. Bauer-Schade zufolge beide Parteien unter Mitwirkung des Landkreises Gifhorn, dem Mehrheitsgesellschafter der Tankumsee GmbH, Vergleichsgespräche geführt. Zu beiden Forderungen sei am 25. Juni 2019 ein Vergleich geschlossen worden. Mit Schreiben vom 27. November 2019 erklärte die No Limit GmbH ihren Rücktritt vom Pachtvertrag. Die Tankumsee-Gesellschaft hat laut Landgericht ein gerichtliches Mediationsverfahren im Vorfeld der Verhandlung abgelehnt.

„Die Beklagte ist unter Verweis auf einzelne vertragliche Regelungen der Auffassung, dass die Verzögerung der Inbetriebnahme von der Klägerin selbst verschuldet ist. Insbesondere, was die fehlende Baugenehmigung für den Kletterturm angeht. Ferner hält sie die Klage der Höhe nach nicht für schlüssig begründet“, sagt Dr. Bauer-Schade.

Die Verhandlung vor dem Landgericht Braunschweig ist für Donnerstag, 10. September, 10 Uhr angesetzt. Das persönliche Erscheinen der beiden Parteien ist angeordnet. Ob weitere Termine erforderlich sind, wird der Verlauf der Verhandlung ergeben.

