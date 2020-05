Kletterturm-Klage: Hat die Tankumsee-Gesellschaft ein Vermittlungsangebot abgelehnt?

Isenbüttel

Wäre ein Prozess um den umstrittenen Kletterturm am Tankumsee zu verhindern gewesen? Laut der No-Limit GmbH, die von der Tankumsee-Gesellschaft Schadenersatz in Millionenhöhe fordert, ja. Das Landgericht Braunschweig habe eine Mediation vorgeschlagen, die von der Gesellschaft jedoch abgelehnt worden sei.

Demnach habe das Gericht eine Vermittlung im Vorfeld der Verhandlung vorgeschlagen. „Das Gericht folgt unserer Auffassung, kann im jetzigen Verfahrensstand aber noch nicht einschätzen, ob die Höhe der Forderung berechtigt ist“, sagt Daniel Maiolo von der No-Limit GmbH, die den Kletterturm am Tankumsee unter dem Namen Monkeyman betreiben sollte.

Anzeige

Weshalb es zur Klage kam

Nachdem der Eröffnungstermin für den 700 000 Euro teuren Kletterturm jedoch mehrmals verschoben worden war, zog die No-Limit GmbH im November 2019 ihre Beteiligung an dem Projekt zurück. Es folgten die außerordentliche Kündigung des Pachtvertrags durch die Tankumsee GmbH und schließlich im Februar 2020 die Schadenersatzklage vor dem Landgericht Braunschweig. No-Limit-Geschäftsführer Fatih Türk berichtete damals, dass es um eine Millionensumme gehe. Ab dem 10. September wird nun vor dem Landgericht Braunschweig verhandelt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Laut Daniel Maiolo errechnet sich die Summe, deren Höhe er nicht genauer beziffern will, aus Zahlen, die im Businessplan für den Kletterturm aufgeführt werden – und damit von der Tankumsee-Gesellschaft selbst stammten. „Die Zahlen orientieren sich an den Erfahrungen anderer Kletterturmbetreiber. Sie sind realistisch“, sagt Maiolo. In dem Plan gebe es ein Worst-Case-Szenario, ein Best-Case-Szenario und ein Middle-Case-Szenario. Und an letzterem orientiere sich die Schadenersatzforderung.

No-Limit vermutet Zeitspiel

Bleibt die Frage, warum die Tankumsee-Gesellschaft nicht auf das Mediations-Angebot des Landgerichts eingegangen ist. „Die spielen auf Zeit“, vermutet Maiolo – die GmbH hoffe, den Turm in Ruhe aufbauen zu können und einen Betreiber zu finden – so solle die Klage durch positive Nachrichten aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrängt werden. Die Bauarbeiten für den Kletterturm haben unterdessen begonnen. Ende August sollen die baulichen Maßnahmen beendet sein. Einen Betreiber für den Kletterturm gibt es bislang allerdings noch nicht.

Landrat Dr. Andreas Ebel, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Tankumsee GmbH ist, erklärte am Mittwoch, weiter keine Erläuterung zu dem schwebenden Verfahren abgeben zu können. Er betonte aber, dass es nicht die Tankumsee GmbH sei, die es zum Prozess kommen lassen will. „Vielmehr hat die No-Limit GmbH Klage gegen die Tankumsee GmbH erhoben, über die im September vor dem Landgericht Braunschweig verhandelt werden soll“, so Dr. Ebel.

Von Christian Albroscheit