Ein paar außerplanmäßige Reparaturen waren nötig: Am Morgen noch war ein Blitz in die Spitze des 26 Meter hohen Kletterturms eingeschlagen und hatte dessen Elektronik einer Feuertaufe unterzogen, doch die Gewitterzelle am Nachmittag schrammte während der feierlichen Eröffnung östlich am Tankumsee vorbei. Der Regen als Ausläufer störte die zuweilen lautstarke Freude bei den Vertretern von Landkreis, Kommunen und beteiligten Firmen nicht.

Termin mit Spaßfaktor: Erst schneidet Landrat Dr. Andreas Ebel gemeinsam mit der Tankumsee-Geschäftsführung aus Annette Böhme und Mathias Schulz das rote Band am Eingang zur Treppe durch, danach fährt er mit dem Flying Fox – der 200 Meter langen Seilrutsche – über das Wasser vom Turm an der DLRG-Station zum Fuß des Kletterturms.

Zur Galerie Spaß frei am Tankumsee: Am Freitagnachmittag ist der neue Erlebnisturm mit Seilbahn, Riesenrutsche, Hochseil- und Niedrigseilgarten eröffnet worden.

Danach geht es noch in die Riesenschaukel Skyfly. Seite an Seite schreien er und Isenbüttels Bürgermeisterin Tanja Caesar einträchtig vor lauter Schwerkraft und Vergnügen.

Das alles bietet der Erlebnisturm Der neue Erlebnisturm am Tankumsee bietet zahlreiche Attraktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Highlights sind der Flying Fox, die 200 Meter lange Seilbahn über den Tankumsee, und die Riesenschaukel Skyfly. Im Niedrigseilgarten können Kinder ab einer Körpergröße von 1,10 Meter ein Piratenfloß samt Haifischen, ein Kettcar in luftiger Höhe und einen Heuwagen erobern. Für die Größeren (ab 1,30 Meter) hält der Hochseilgarten 35 Stationen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden bereit. Den Besucherinnen und Besuchern stehen grundsätzlich Kletterguides zur Seite. Vor dem Erobern des Hochseilgartens ist eine Unterweisung Pflicht. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre brauchen eine Erlaubnis der Erziehungsberechtigten. Die Aussichtsplattform, über eine Treppe zu erreichen, bietet einen Rundumblick in 16 Metern Höhe. Buchungen sind ab sofort unter www.tankumsee.de möglich. Die Preise sind für den Hochseilgarten inklusive Unterweisung und Besuch der Plattform 24 Euro für drei Stunden für Erwachsene und 20 Euro für Jugendliche. Der Niedrigseilgarten kostet acht Euro, der Flying Fox 15 Euro.

Mehrwert für den Tankumsee und den Landkreis

Bei der Eröffnung spricht Ebel von einem schönen Tag, auch wenn sich am Himmel dunkle Wolken zusammen brauen. „Nicht nur für den Tankumsee ist der Erlebnisturm ein Mehrwert, sondern für den ganzen Landkreis.“ Das Projekt sei „kritisch begleitet“ worden. „Wir haben uns nicht beirren lassen“, sagt Ebel. Und man habe die Reihen geschlossen. „Ich bin froh, dass wir hartnäckig waren.“ Er räumt ein, dass Landkreis und Gemeinde Isenbüttel zuweilen unterschiedlicher Meinung waren.

Ein paar Restarbeiten sind noch zu erledigen

Die Gäste der Eröffnungsfeier schwärmen vom Blick von der Aussichtsplattform über den Tankumsee. Der Turm selbst ist fertig. Doch am Außengelände und am Tickethaus sind noch einige Restarbeiten zu erledigen. Man stapft noch durch Sand. Eine Stunde nach dem Scherenschnitt öffnet der Erlebnisturm allgemein für Besucherinnen und Besucher.

Von Dirk Reitmeister