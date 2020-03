Grüne: Was es für die Verkehrswende in der Samtgemeinde Isenbüttel baucht

Isenbüttel

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen der Samtgemeinde Isenbüttel hat sich zu einer Klausurtagung getroffen. Dr. Frank Schröter von der Technischen Universität Braunschweig stand als Referent zum Thema „Nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum“ zur Verfügung.

Warum es Alternativen zum Individualverkehr braucht

„Allein zur Erreichung der Klimaziele wird der motorisierte Individualverkehr deutlich reduziert werden müssen“, führte Dr. Schröter aus. Dabei seien Verbote wenig zielführend, entscheidend sei es, attraktive Alternativen zu bieten. Laut Grünen wurde deutlich, dass es dabei nicht nur um den öffentlichen Nahverkehr geht – hier habe es in der Samtgemeinde Isenbüttel hinsichtlich der Frequenz und der Ausstattung der Fahrzeuge merkbare Verbesserungen gegeben. Dazu gehörten eine deutlich bessere Fahrradinfrastruktur als bisher, dazu gehörten aber auch bessere Rahmenbedingungen bei der Nahversorgung und bei der Berufstätigkeit, zum Beispiel durch Homeoffice oder kreative Teilzeitmodelle.

Braucht es auf dem Land ein Auto ?

In der Diskussion wurde durchaus verhaltene Skepsis laut: Man könne im ländlichen Raum nicht auf das Auto verzichten. Hans-Albert Blaschke, der täglich viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegt, widersprach hier: „Die Nutzung von Pedelecs hat die früher geltende Zumutbarkeits- und Akzeptanzgrenze von fünf Kilometern auf zehn Kilometer gesetzt. Entscheidend sind aber die Fahrradwege, die Überholen und Begegnungsverkehr zulassen, also mit einer Breite von mindestens 2,5 Metern. Und auch im ländlichen Raum werden Ampelschaltungen benötigt, die dem Radverkehr Vorrang gewähren. Aber auch sichere Abstellmöglichkeiten fehlen meist, oft auch an den Verknüpfungspunkten mit dem ÖPNV“, sagte Blaschke.

Möglichkeiten bei der Bauleitplanung

Dr. Schröter wies aber auch auf die Bauleitplanung hin: „Jedes neue Baugebiet muss sich daraufhin überprüfen lassen, wie der motorisierte Individualverkehr zu reduzieren ist.“ Dazu gehöre die Möglichkeit von privaten hochwertigen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder wie auch die Nähe zum ÖPNV. Unabdingbar für neue Baugebiete sei auch, dass mit kurzen Entfernungen zu Bildungseinrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten der Verkehr stark reduziert werde. Ein Baugebiet mit vielen Stichstraßen zu den Wohneinheiten und ohne Durchgangsstraße sei ebenso hilfreich wie die stärkere Nutzung des teuren Guts Boden durch eine hohe Geschossflächenzahl. „Weitere Instrumente sind die Berechnung von Einstellplätzen nach der jeweiligen Wohnfläche oder die Schaffung von Mischgebieten, um wohnortnahe Arbeitsplätze zu ermöglichen“, sagte Dr. Schröter.

Autonomes Fahren und mehr

Im zweiten Teil des Seminars informierte er die Teilnehmer über zukünftig mögliche Mobilität, die aber in vielen Fällen schon in Versuchsreihen oder in der Realität vorhanden sei. Neben autonomem Fahren und Lieferungen per Drohne oder autonomen Kleinfahrzeugen gebe es vielen andere Ideen. Die Tatsache, dass für viele Jugendliche schon jetzt das Auto kein Statussymbol mehr sei, sondern ein Gebrauchsfahrzeug, werde diesen Trend fördern.

