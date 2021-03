Kinderfeuerwehr Isenbüttel schlägt Corona mit einem Osterbaum ein Schnippchen

Isenbüttel

Noch ist kein Ende in Sicht bei der Pandemie. Daher ruht das Vereinsleben nach wie vor in weiten Teilen. Vergleichsweise glücklich schätzen kann sich der Nachwuchs aus Isenbüttels Kinderfeuerwehr. Denn deren Betreuer-Team um Saskia Stadler hat sich eine Menge einfallen lassen, um Langeweile und Lagerkoller im Lockdown vorzubeugen. Auch in den Tagen vor Ostern!

Zuhause bleiben und kaum Freunde treffen – da kann einem schon mal die Decke auf den Kopf fallen. Den Mädchen und Jungen aus Isenbüttels Kinderfeuerwehr allerdings passiert das nicht so schnell, denn sie haben trotz der geltenden Kontaktbeschränkungen immer wieder etwas zu tun: „Wir haben uns einiges für Zuhause ausgedacht“, berichtet Kinderfeuerwehrleiterin Saskia Stadler. So haben die Feuerdrachen manches knackige Rätsel rund um die Feuerwehr gelöst. Und Atemschutzgeräte haben sie mit großem Eifer daheim auch schon nachgebaut.

Die Kinder sollen den Osterbaum weiter verschönern

Zu Ostern warten die Betreuer jetzt mit einer besonderen Aktion auf, der sich die Feuerdrachen alle gemeinsam annehmen können – und doch jeder für sich. Denn die Betreuer haben am Feuerwehrgerätehaus eine mit Hase, Blumen und Eierkorb bemalte Tafel mit dem Schriftzug „Die Kinder- und Jugendfeuerwehr Isenbüttel wünscht frohe Ostern“ aufgestellt. Job der Kinder ist nun bis zu den Feiertagen, das bereits österliche Drumherum aus Blumenkörben und -töpfen weiter zu verschönern.

„Die Kinder können dabei wunderbar die Corona-Regeln einhalten und haben doch wieder eine neue Herausforderung in dieser schwierigen Zeit“, sagt Stadler. Schließlich schnippelt, malt und klebt jeder allein oder zusammen mit Eltern und Geschwistern zuhause. Ihre fertigen kleinen Osterkunstwerke wie bunt verzierte Eier, gemalte oder gebastelte Osterhasen befestigen die Kinder dann selbst am neben dem Osterschild in einem Maurerkübel stehenden Birkenast. „Es lohnt sich, vorbeizugehen. Denn jeden Tag gibt es neuen Schmuck für die Zweige“, freut sich die Kinderfeuerwehrleiterin auf viele kreative Basteleien.

Anknüpfen an die Weihnachtsbaumaktion

Mit der Osteraktion knüpfen die Feuerdrachen an ihre Weihnachtsaktion an. Damals schmückten die Kinder nach dem gleichen Prinzip einen Weihnachtsbaum. „Wir starten eine neue Tradition“, ist sich Stadler sicher, dass das Schmücken von Weihnachts- wie auch Osterbaum die Pandemie als Aktion der Isenbütteler Kinderfeuerwehr überdauert. Künftig gehen dann allerdings hoffentlich große gemeinsame Bastelnachmittage voran.

Von Ron Niebuhr