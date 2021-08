Ribbesbüttel

Pensionshunde mussten bereits abgelehnt werden, die Küche als Ausweichquartier fällt auch aus – dort stehen Volieren mit Kanarienvögeln. Proppevoll sind Käfige, Zwinger, Boxen – nichts geht mehr im Tierschutzzentrum Ribbesbüttel. „Wir sind voll belegt“, sagt Leiterin Stefanie Söchtig. Besonders auffallend für sie sind dabei die vielen Kaninchen, „die merkwürdigerweise allesamt jetzt vor den Ferien in kurzer Zeit aufgefunden und ins Zentrum gebracht wurden“.

Viele halbwilde Katzen im Zentrum

Dazu gehören Söchtig zufolge auch Muttertiere mit sechs Wochen alten Jungtieren. Außerdem verstärken der Tierheim-Chefin zufolge wilde Katzen samt Nachwuchs das Heer der Samtpfoten im Tierschutzzentrum. „Die Fanggruppen der wilden Katzen waren wieder aktiv“, erklärt Söchtig dazu. Deren Jungtiere werden – wie sie hofft – vermittelt, die kaum mehr zu zähmenden Mütter kommen in Quarantäne, werden kastriert und wieder dort frei gelassen, wo sie ehemals eingefangen wurden – „sofern sie dort versorgt werden“.

Problem dabei ist laut Söchtig häufig der Befall mit sogenannten Giardien. Diese Darm-Parasiten, die auch auf Menschen übergehen können, müssen erst einmal bekämpft sein. Söchtig rechnet nach: „13 Katzen leben im Vorstandszimmer, drei im Anbau, elf sind in Quarantäne, ein Muttertier mir fünfköpfigem Nachwuchs lebt im Katzenhaus, vier wurden in Pension aufgenommen, hinzu kommt die Aufnahme von fünf weiteren Etagentigern. Das sind 42 Katzen, die zurzeit versorgt werden, die Tiere in den Pflegestellen des Zentrums noch gar nicht mitgezählt.

Termine per Mail vereinbaren Wer sich für ein Tier interessiert, erhält nähere Infos unter Telefon (0 53 74) 44 34. Telefonisch erreichbar sind Mitarbeiter Montag bis Freitag von 10 bis 11 Uhr sowie Montag, Dienstag und Freitag von 14.30 bis 15.30 Uhr. Terminvereinbarungen sind möglich unter info@tierschutzgifhorn.de. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15.30 bis 17.30 Uhr, Donnerstag 10.30 bis 12.30 Uhr.

Bei den Hunden sind von 20 Zwingern 17 besetzt

Eng ist es auch bei den Hunden. „Wir sind voll bis unters Dach.“ Von 20 Zwingern sind 17 belegt. „Zwei Zwinger müssen wir für Fundhunde vorhalten“, sagt Söchtig. Und bei einer Hündin – der großen italienischen Rasse Cane Corso, die 14 Tage im Zentrum in Pension aufgenommen wurde, läuft laut Söchtig zudem alles auf eine Abgabe hinaus. Das bedeutet voraussichtlich längere Unterbringung im Zentrum. „Außerdem rechnen wir damit, dass uns das Veterinäramt möglicherweise noch ein beschlagnahmtes Tier bringt“, sagt sie und ist ziemlich sicher, „dass auch dieser Hund länger bei uns bleiben wird“.

Von Hilke Kottlick