Kampf gegen Hochwasser: Calberlaher holen sich Fachmann

Einige Gegenmaßnahmen hat die Gemeinde Calberlah in den vergangenen Jahren schon ergriffen. Dennoch bleibt Hochwasser ein Problem in Allerbüttel. Der Umwelt- und Wegeausschuss ließ sich am Donnerstagabend vor Ort vom Wasserbauexperten Christian Siemon beraten, was noch möglich ist.

„Allerbüttel ist durch Hochwasser gefährdet“, sagte Vorsitzender Jochen Gese. Wenigstens vier Mal schon standen in diesem Jahrhundert Teile des Dorfes unter Wasser. In die Allerbütteler Riede habe man 2005 ein Schott eingebaut, das kontrollierten Durchlass des Wassers erlaubt. „Wird es richtig eingesetzt, funktioniert es“, sagte Gese. Über die Lindenstraße allerdings laufe nach wie vor Hochwasser ins Dorf. Das sammelt sich in aller Regel am tiefsten Punkt: in der Molkereistraße. 2017 hat der Rat beschlossen, ein Gutachten erstellen zu lassen, welche Maßnahmen ergriffen werden können.

Wie viel Wasser passt in die Kanalisation ?

Abgesoffen: Die Molkereistraße glich nach dem jüngsten Unwetter eher einer Wasserstraße. Quelle: privat

Der Wegeseitengraben entlang der Lindenstraße leitet Regenwasser direkt in die Kanalisation ein. Bei normalem Niederschlag ist das unproblematisch, bei Starkregen allerdings sieht es ganz anders aus. Hinzu kommt, dass wohl ein Ackergraben ohne Genehmigung angelegt worden ist, der zusätzlich Wasser einleitet. Experte Siemon erklärte, dass er zunächst berechnen müsse, wie viel Wasser die Kanalisation aufnehmen kann. Daraus könne er ableiten, was erforderlich ist: Muss ein Regenrückhaltebecken her? Oder reicht es, das Gefälle im Graben zu verändern?

Ein Becken setzt natürlich voraus, dass Anlieger bereit sind, Teilflächen zu veräußern. Das sei bisher nicht der Fall gewesen, sagte Bürgermeister Thomas Goltermann. Hermann Plagge (UWG) glaubte, dass es ausreicht, das Wasser zu verlangsamen, denn der Sandboden könne viel aufnehmen. Der Ausschuss empfahl, das Ergebnis des Gutachtens abzuwarten. Zudem soll geprüft werden, ob ein Düker unterhalb der Bahnlinie südlich des Dorfes durchlässig ist. Unweit davon soll die Bahn entlang eines Weges abgestorbene Birken entfernen. Die Gemeinde soll ihrerseits den Wegrand so weit freischneiden, dass Landwirtschaft und Feuerwehr durchkommen.

Keine Schottergärten mehr

Zudem verständigte sich der Ausschuss darauf, in Bebauungsplänen künftig das Anlegen von Schotter-, Stein-, Kies- oder Splittgärten zu untersagen. Im Geltungsbereich bestehender B-Pläne sollen derartige Gärten ebenfalls nicht mehr zugelassen werden. CDU und SPD hatten unabhängig voneinander nahezu gleich lautende Anträge dazu gestellt. Georg Hösler-Weiß (Grüne) beantragte darüber hinaus, dass die Gemeinde öffentliche Flächen stärker begrünen soll. In der Bahnhofstraße etwa seien Bäume gefällt worden. „Von der Allee ist nicht mehr viel übrig. Die entspricht jetzt dem Zahnstatus meines Oberkiefers: Es sind diverse Lücken drin“, sagte Hösler-Weiß. Auch müsse man im Sinn des Klimaschutzes wegkommen vom „kargen Friedhofsgrün“ hin zu „echter Bepflanzung mit Bäumen“. Man einigte sich, dass der bestehende Arbeitskreis Grün, verstärkt um Hösler-Weiß, sich der Sache annehmen soll.

Von Ron Niebuhr