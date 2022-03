Isenbüttel

Satte 2600 Euro übergab der Bernd G. Wewior jetzt zu gleichen Teilen an Isenbüttels DRK-Kita am Wendehof und Fallerslebens Michaelis-Kita. Der Hobbyfotograf begeisterte mit seinem Fotokalender über die „Faszination Moor“ augenscheinlich sehr, konnte er doch einen Rekorderlös verzeichnen. „Und zwar trotz der Pandemie – das ist klasse!“, freute er sich.

Mit ihm freuten sich die Leiterinnen der Kitas, Heike Ahrens und Ines Techand. In Fallersleben sollen die 1300 Euro in einen mobilen Wasserspieltisch fürs Außengelände fließen, in Isenbüttel unter anderem mindestens ein großes Fahrzeug und wohl ein paar Tretroller angeschafft werden. So ein Großfahrzeug für die Kleinen schlage locker mit 500 Euro zu Buche, sagte Ahrens: „Das können wir nicht mal eben aus dem laufenden Budget kaufen.“ Nötig sei es aber dringend, Ersatz zu beschaffen: „Wir haben zwar einen ganz tollen Hausmeister, der vieles reparieren kann. Aber irgendwann klappt auch das nicht mehr“, sagte sie. Im Sommer sollen die Kinder mit den neuen Fahrzeugen über den Rundkurs sausen können. „Ich freue mich schon, dass mitzuerleben“, sagte Wewior.

Morgens ins Moor: So fängt man tolle Stimmungen ein

Der Isenbütteler Hobbyfotograf unterstützt beide Kitas seit Jahren durch den Verkauf von Fotokalendern. Diesmal widmete er sich darin der „Faszination Moor“. Wenigstens zwei Mal im Jahr dokumentiert er, wie sich Flora und Fauna im renaturierten Großen Moor bei Neudorf-Platendorf entwickeln. Wer bereit sei, frühmorgens trotz Minusgraden ins Moor hinaus zu stiefeln, auch mal knietief darin zu versinken oder sich bäuchlings in den Schlamm zu legen, „fängt richtig tolle Stimmungen ein“, erzählte er. Wewior nimmt all die Strapazen gern in Kauf – für erstklassige Fotos und den guten Zweck. „Viel schwieriger fiel es mir, eine Bildauswahl für den Kalender zu treffen“, erinnerte er sich an unzählige prächtige Aufnahmen aus dem Großen Moor.

Woran Bernd G. Wewior für seinen 2023-er Kalender arbeitet

80 Exemplare seines Kalenders für 2022 konnte Wewior verkaufen. Das Pendant für 2023 plant der Hobbyfotograf schon. Es soll möglichst die komplette Bandbreite seines fotografischen Schaffens widerspiegeln – von Technik und Architektur über Landschaft bis hin zu Menschen. Und es soll ein Best of sein, denn gemeinsam haben alle Motive, die es im kommenden Jahr in den Kalender schaffen, „dass sie mehr als 100.000 Clicks und Likes aus der Fotocommunity bekommen haben“, sagte Wewior.

Von Ron Niebuhr