Jannis Gaus (SPD) will auch Isenbüttels Samtgemeindebürgermeister werden

Samtgemeinde Isenbüttel

Als im Juli Rolf Buhmann ankündigte, als Parteiloser für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters in Isenbüttel zu kandidieren und die Nachfolge von Hans Friedrich Metzlaff antreten zu wollen, befanden sich die anderen Parteien noch in der Findungsphase. Nun steht der zweite Kandidat fest: Jannis Gaus von der SPD stellt sich ebenfalls der Wahl.

Vor sechs Wochen hatte Gaus noch keinen Anspruch angemeldet. Die Suche stehe am Anfang. Fest stehe nur: „Wir wollen jemanden haben, der in der Samtgemeinde bekannt ist“, hatte er der AZ seinerzeit gesagt. Nun geht der 26-Jährige ins Rennen. Gemeinsam mit Philipp Raulfs, Mitglied des Landtags und Vorsitzender der SPD im Landkreis Gifhorn, und Christina Petzold, Fraktionsvorsitzende der SPD im Samtgemeinderat, gab Gaus jetzt seine Kandidatur bekannt.

Bauland, Bildung und Wirtschaftsförderung sind Themen, die Jannis Gaus wichtig sind

„Bereits seit vier Jahren bin ich stellvertretender Bürgermeister der Samtgemeinde Isenbüttel. Nun möchte ich gerne mein ganzes Engagement und meine ganze Zeit für die Samtgemeinde Isenbüttel einsetzen. Als Filialleiter der Volksbank in Isenbüttel weiß ich, was die Menschen in der Samtgemeinde umtreibt und was die Wirtschaft beschäftigt“, begründet Gaus seine Kandidatur. Themen, die ihm wichtig sind: Mehr Bauland für die Samtgemeinde – auch für Mietwohnungsbau, beste Bildung für Kinder in Form eines Pilotprojekts zur dualen Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern, was – dank mehr Personals – kleinere Gruppengrößen ermöglich, Stärkung der Wirtschaft und Schaffung von Arbeitsplätzen beispielsweise durch eine Erweiterung des Gewerbegebiets sowie die stetige Weiterentwicklung der Samtgemeinde, um diese liebens- und lebenswert zu machen beziehungsweise zu erhalten. Dabei hat Gaus Treffpunkte für alle im Blick, sei es eine Strandbar am Tankumsee oder Mehrgenerationentreffs für kulturell interessierte Bürger. Der 26-Jährige möchte durch seine Wahl einen Generationenwechsel einläuten und die Samtgemeinde bestens für die Zukunft aufstellen. „Die Samtgemeinde Isenbüttel ist meine Heimat, in der ich sehr gerne lebe.“

Die bisherige politische Karriere in der SPD

Seit 2016 ist Gaus sowohl Mitglied des Kreistages als auch des Samtgemeinderats und stellvertretender Samtgemeindebürgermeister. 2014 übernahm er den Vorsitz des SPD Ortsvereins Isenbüttel, der Partei gehört er seit 2010 an.

Parteikollegen attestieren ihm gute Vernetzung und hohe Akzeptanz

Christina Petzold betonte Gaus‘ große Akzeptanz in Partei und Samtgemeinde: „ Jannis genießt eine hohe Akzeptanz im Rat und darüber hinaus. Sein Name fiel dementsprechend auch schnell in der Findungskommission, die im November 2019 gegründet wurde.“ Er sei bekannt und habe sowohl politische Erfahrung als auch Erfahrung in der Verwaltung. Gaus hatte sich Bedenkzeit erbeten und nun seine Bereitschaft erklärt, sich aufstellen zu lassen. Sehr zur Zufriedenheit von Philipp Raulfs: „Mit Jannis Gaus hat der Ortsverein einen sehr guten Kandidaten gefunden, der hervorragend in Kreis, Land und Bund vernetzt ist und die Interessen der Samtgemeinde entsprechend stark wird vertreten können.“ Gaus stehe für Zukunft.

