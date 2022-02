Isenbüttel

Die ersten 100 Tage sind vorbei: Isenbüttels neuer Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus hat die ersten Aufgaben erledigt – und neue Projekte in Angriff genommen. Sein Fokus: ein besserer Bürgerservice, Projekte für Kinder in der Samtgemeinde und das große Jubiläum „50 Jahre Samtgemeinde Isenbüttel“.

„Die erste große Herausforderung war die Umsetzung der neuen Coronaverordnung und die Frage: Bleibt das Rathaus offen?“, berichtet Gaus. „Wir haben uns dazu entschieden, auf Terminvereinbarung weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort erreichbar zu sein.“ Das Gute daran: „In der Verwaltung gibt es seit ein paar Jahren schon die digitale Akte – das macht natürlich vieles einfacher.“

Zwei neue Stellen für mehr Bürgerservice

Und der neue Samtgemeindebürgermeister hat schon die nächsten Aufgaben im Blick: „Meine Priorität ist, bis zum Sommer den Bürgerservice deutlich zu verbessern.“ Gerade habe die Samtgemeinde dafür eine neue Stelle ausgeschrieben, „um Wartezeiten zu verkürzen“. Darüber hinaus sollen Anruferinnen und Anrufer nicht mehr im Callcenter landen, wenn sie die Nummer des Isenbütteler Rathauses wählen. „Wir erhoffen uns davon eine höhere Qualität der Beratung und kompetentere Auskunft.“ Auch dafür wurde bereits eine neue Stelle ausgeschrieben.

100 Tage im Amt: Isenbüttels Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus im Ratssaal. Quelle: Michael Uhmeyer

„Im Herbst wollen wir außerdem den Einstieg in den Online-Service packen und erste Verwaltungsdienstleistungen digital anbieten“, ergänzt der Samtgemeindebürgermeister. Dann brauche man für die Ausstellung einer Geburtsurkunde oder Meldebescheinigung nicht mehr extra einen Termin zu vereinbaren. „Das werden wir sukzessiv erweitern: Hundesteueran- und abmeldung, Gewerbean- und abmeldung und mehr. So viel wie möglich soll online zu erledigen sein. Das verkürzt Wartezeiten ungemein.“ Zudem plant Jannis Gaus die Einführung einer Bürger-App. „Ist beispielsweise eine Straßenlaterne kaputt, sollen Bürgerinnen und Bürger dies ganz einfach per App melden können.“ Die App soll darüber hinaus auch über Veranstaltungen, Termine und Verordnungen Auskunft geben.

Ein Sportprogramm für Kitas und Schulen

Gaus will die Personalsituation in den Kitas verbessern und in Kooperation mit den Sportvereinen ein Sportprogramm für Kitas und Grundschulen auf den Weg bringen. „Dann müssen wir einen Masterplan für den Neubau von kleinen und großen Gerätehäusern für unsere Feuerwehren in Angriff nehmen.“ Einen ersten Entwurf gibt es bereits, an dem soll weiter gearbeitet werden.

„Mein absolutes Highlight ist: Im Jahr 2024 wird unsere Samtgemeinde 50 – das wollen wir feiern!“, kündigt der Verwaltungs-Chef an. Im Gespräch sind bereits eine eigene Geschichtswerkstatt und ein Bürgerfrühstück in Rathausnähe mit musikalischer Unterhaltung. Der Geburtstag soll genutzt werden, um das ganze Jahr über die Gemeinschaft zu feiern. „Wir beginnen gerade mit der Planung – und Ideen sind mir herzlich willkommen“, lädt Jannis Gaus die Bürgerinnen und Bürger ein, Vorschläge einzureichen.

Von der AZ-Redaktion