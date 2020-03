Isenbüttels Mega-Baustelle: Im Mai soll’s losgehen

Isenbüttel

„Im Mai soll's losgehen, das wird sich aktuell auch nicht wegen Corona verschieben", sagt Michael Peuke, Chef der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel. Er gehe nicht davon aus, dass es aus diesem Grund Verzögerungen gebe. Die so genannte Bauanlaufberatung mit den beteiligten Firmen stehe an, dann kann es losgehen.

Es geht einmal quer durch den Ort

Bei Infoveranstaltungen für Handel und Anwohner wurde die Strategie schon vorgestellt, wie die einzelnen Puzzleteile der Bausteine zusammen gefügt werden: Vorgesehen ist, die Straße von insgesamt gut einem Kilometer Länge, die in Ost-West-Richtung als Hauptverkehrsachse einmal quer durchs Dorf führt, in vier Bauabschnitte aufzuteilen: vom östlichen Ortsausgang bis zum Lidl-Kreisel, von dort bis zur Kreuzung mit der Mittelstraße, weiter bis zur Einmündung der Ringstraße neben der Alten Schule und dann bis zum westlichen Kreisel.

Mehreres muss gemacht werden

Mehrere Dinge werden im Zuge der Straßensanierung erledigt: Das Land Niedersachsen erneuert die Straße, der Wasserverband Gifhorn die Kanalisation und die Gemeinde Isenbüttel alle Nebenanlagen wie Geh- und Radwege sowie Bushaltestellen.

Busse halten künftig auf der Straße

Die Fahrbahnbreite der Hauptstraße bleibt unverändert. Die Gehwege werden je nach verfügbarem Platz bis zu zweieinhalb Meter breit und im Kreuzungsbereich von Nebenstraßen ebenerdig abgesenkt. Die Bushaltestellen werden barrierefrei ausgebaut – mit Ausnahme der Haltestelle an der Riede neben der Einmündung Mittelstraße, weil dort zu wenig Platz dafür ist. Lediglich eine Busbucht bleibt bestehen, überall sonst hält der Bus künftig auf der Fahrbahn. Die Standorte der Fußgängerampeln bleiben auf Höhe der Kirche und des Penny-Marktes.

Einschränkungen für Anwohner

Auf die Isenbüttler kommt Gewaltiges zu: Vermutlich muss jeder Anwohner eine Woche lang sein Auto woanders parken. Inwieweit bei allen Grundstücken die Zufahrt über eine Rampe möglich sein wird, müsse geschaut werden, so ein Planer des Gifhorner Büros Kepper bei einer Infoveranstaltung.

Vollsperrungen teilweise nötig

Die Erneuerung der L 292 zwischen Abzweig Gifhorn und dem westlichen Ortseingang Isenbüttel will die Landesbehörde in drei Wochen – schwerpunktmäßig in den Herbstferien – mit Vollsperrung durchziehen. Und zwar so, dass die Siedlung Bornsiek mal vom Westen und mal vom Osten aus anzusteuern bleibt. Auch der Abschnitt zwischen dem östlichen Ortsausgang und der Kanalbrücke wird mit Vollsperrung durchgezogen. Ebenso die Ortsdurchfahrt, die in mehrere Bauabschnitte unterteilt wird.

Weiträumige Umleitung

Die Baustelle wird auch für auswärtige Fahrer eine Herausforderung: Der überregionale Verkehr soll bereits ab Sülfeld, Christinenstift-Kreuzung in Gifhorn, Meine und Ausbüttel weiträumig über Bundesstraßen und K 114 laufen. Innerörtlicher Verkehr soll über Moorstraße, Allerkamp und Liststraße fließen. Die Linienbusse der VLG sollen dagegen statt des Allerkamps den Wiesenhofweg nutzen – und zwar exklusiv. Dazu ist geplant, den Wiesenhofweg mit einer fernsteuerbaren Schranke auszustatten, damit kein Autofahrer dem Bus hinterher fahren kann.

Von Andrea Posselt