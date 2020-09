Isenbüttels Fotogruppe zeigt im Rathaus echte Hingucker

Isenbüttel

Die Fotogruppe Isenbüttel war mal wieder im Dorf und in der Samtgemeinde unterwegs. Diesmal haben die aktuell elf Hobbyfotografen besondere Blickwinkel auf ihre Heimat gefunden, um mit sehenswerten Fotografien eine Ausstellung im Rathaus und einen Kalender zu gestalten.

„Wir sind hauptsächlich in der Samtgemeinde Isenbüttel unterwegs. Wenn es der Landkreis hergibt, aber auch mal etwas darüber hinaus“, sagte Reinhard Kaehler. Trotzdem verständigten sich die acht Männer und drei Frauen auf ein weit gefasstes Thema für den neuen Kalender: „Isenbütteler Ansichten“. Aus gutem Grund: „Wir möchten einander keine Vorgaben machen. Jeder hat völlig freie Hand beim Fotografieren“, betonte Kaehler. Und man verzichtet auch auf ein Auswahlverfahren. Welche Motive die Fotografen in die gemeinsame Ausstellung geben, bleibt ihnen überlassen. Jeder darf drei Fotografien beisteuern. Für den Kalender allerdings vertrauen alle auf das Gespür ihres Mitstreiters Bernd Wewior: „Er ist unser Kalender-Obmann“, sagte Kaehler. Wewior entscheidet, welche Fotografen sich mit welchen Motiven in welcher Reihenfolge im Kalender wiederfinden.

Neue Ausstellung der Fotogruppe Isenbüttel: Das Regenrückhaltebecken als Spiegel des Himmels ist mit dabei. Quelle: Reinold Wagner

Ein Regenrückhaltebecken als Spiegel des Himmels

Die neue Ausstellung ist ab heute im Rathaus zu den üblichen Öffungszeiten zu sehen – coronabedingt diesmal allerdings nur mit vorheriger Anmeldung unter Tel. (0 53 74) 88 11 oder 88 12. Ein Anruf lohnt sich, denn die Fotogruppe überzeugt wieder mit großer Vielfalt an Motiven und Stilen. Sie hat einmal mehr echte Hingucker geschaffen. Reinold Wagner etwa entlockte einem Regenrückhaltebecken dank des Himmels, der sich in der Oberfläche spiegelt, eine besondere Optik. Frank Grimm lichtete vorm Gemeindehaus der St. Marienkirche einen herrlich blühenden Baum ab. Und Andreas Schemmerling erzeugte mit einer Schwarzweiß-Fotografie der Eisenbahnbrücke am Triftweg und hoch stehender Sonne fast schon Wildwest-Romantik. Und doch ist diesen drei Bildern eine gewisse Geradlinigkeit gemein. Ein Phänomen, das Kaehler für alle Männer der Gruppe ausgemacht hat: „Wir sind wohl eher technisch orientiert“, sagte er. Die Frauen dagegen fotografierten bevorzugt stimmungsvoll. „Auch deshalb tut es der Gruppe gut, dass sie dabei sind“, sagte er.

Neue Ausstellung der Fotogruppe Isenbüttel: In Schwarzweiß wirkt die Eisenbahnbrücke noch mal anders. Quelle: Andreas Schemmerling

Sponsoren finanzieren die Druckkosten für den Kalender

Die Druckkosten konnte die Fotogruppe diesmal über Sponsoren decken. „Wir sind schon stolz darauf, dass das geklappt hat“, sagte Kaehler. Zumal es zeigt, wie viel Ansehen das fotografische Schaffen der Gruppe genießt. Und auch die Nachfrage für den inzwischen vierten Fotokalender ist im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gestiegen: von 230 auf 260 Stück. Einen Teil davon schenkt die Gemeinde Isenbüttel Geburtstagsjubilaren: „Unsere Senioren freuen sich darüber immer riesig“, sagte Tanja Caesar. Die Bürgermeisterin kommt über die Bilder im Kalender gut mit den Senioren ins Gespräch.

Fotogruppe arbeitet an drei weiteren Themen

Und damit die Fotogruppe sich auch weiterhin sorgenfrei ehrenamtlich engagieren kann, sichert die Gemeinde sie beim jährlichen Kalender-Projekt gegen ein mögliches Defizit ab. „Aber bisher musste die Gruppe noch nie darauf zurückgreifen“, wies Caesar darauf hin, wie rund es läuft. Abzuwarten bleibt allerdings, wie groß die Resonanz auf die Ausstellung in dieser Corona-Saison ausfällt. Man gehe erst einmal davon aus, dass die Isenbütteler Ansichten einige Monate im Rathaus zu sehen sind, sagte Kaehler. Ob es darüber hinaus eine weitere Ausstellung gibt, ist ungewiss. „Wir haben aber noch drei Themen fotografisch in Arbeit“, erklärte der Gruppensprecher.

Von Ron Niebuhr