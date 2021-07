Isenbüttels Bauausschuss bringt Umbau der Tangente voran

Isenbüttel

Die Kreisstraße 114 soll von Gifhorns Dannenbütteler Weg bis an die Stadtgrenze zu Wolfsburg ausgebaut werden. Die beteiligten Kommunen Gifhorn, Calberlah und Isenbüttel stellen gemeinsam einen Bebauungsplan auf, um ein Planfeststellungsverfahren zu ersetzen. Der Radweg entlang der K114 soll deutlich verbreitert werden. Kreisel sind bisher statt der Kreuzungen der K 114 mit Wolfsburger Straße und Dannenbütteler Weg vorgesehen, zudem erhält das Gewerbegebiet Moorstraße-Ost eine zweite Ausfahrt. Daneben umfasst der B-Plan ein Wohnbaugebiet zwischen III. Koppelweg und Wolfsburger Straße in Gifhorn sowie die Erweiterung des Isenbütteler Gewerbegebietes.

Ob – wie vom Isenbütteler Bauausschuss empfohlen – die Tankumsee-Kreuzung in einen Kreisel umgewandelt wird, ist noch offen. Wobei die CDU-Kreistagsfraktion gemeinsam mit der Gruppe Unabhängige/FDP im Kreisausschuss beantragt hat, diesen Bau erneut zu prüfen, und dem mehrheitlich zugestimmt wurde, wie es in einer Pressemitteilung der CDU-Kreistagsfraktion heißt. Eine endgültige Entscheidung fällt im Kreistag am 4. August.

Radwege an Moorstraße und Hausenbecker Straße müssen auch erneuert werden – aber wann?

Vorsitzender Detlef Lehner regte an, die Radwege entlang von Moorstraße und Haustenbecker Straße gleich mit zu erneuern. Es gehe um 650 Meter. Andreas Rösler (CDU) erklärte dazu: „Das macht Sinn. Es ist aber zeitlich leider nicht machbar.“ Der Radweg müsse nämlich bis Ende 2022 fertig sein, um Fördermittel in Höhe von 80 Prozent zu erhalten. Man könne aber versuchen, den Lückenschluss im Radwegekonzept des Landkreises vorziehen zu lassen, sagte Rösler.

Der Ausschuss lehnte Lehners Antrag auf Aufnahme der beiden Radwege ab, sprach sich aber dafür aus, den zum Ausbau der K114 erforderlichen Bebauungsplan aufzustellen.

Ein Photovoltaik-Park im Gewerbegebiet als Vorbildfunktion

Anfrage eines Investors: Am Gewerbegebiet Moorstraße-Ost soll ein Solarpark entstehen. Quelle: Oliver Berg

Am Gewerbegebiet Moorstraße-Ost möchte ein Investor einen Photovoltaik-Park errichten. Stromgewinnung aus Sonnenlicht sei unverzichtbar, seit Kernkraft und Kohle nicht mehr gewollt seien, sagte Andreas Rösler (CDU) im Isenbütteler Bauausschuss. Man sollte zustimmen, auch wenn dabei für die Gemeinde kaum Steuereinnahmen herausspringen. Für Ernst Glas (IWG) ist es „wichtiger, einen Beitrag zur Gewinnung von Strom aus regenerativen Quellen zu leisten, als Steuereinnahmen zu generieren.“ Gemeindedirektor Klaus Rautenbach wies darauf hin, dass man dank neuer Rechtslage zumindest am Umsatz solcher Anlagen beteiligt sei. Für die Gemeinde gehe es immerhin um Einnahmen von rund 12 000 Euro pro Jahr.

Dr. Ralf May (SPD) wies auf die Vorbildfunktion hin: „Wir geben damit ein positives Signal. Vielleicht ziehen andere Gemeinden ja nach.“ Und Ausschussvorsitzender Detlef Lehner (SPD) sah im Photovoltaik-Park auch die Chance, die Energiebilanz des Gewerbegebietes zu verbessern. Dass man allerdings Ackerland dafür opfere, missfiel Frederick Meyer (CDU). May erwiderte, dass es nicht für immer verloren gehe, denn die Laufzeit des Parks liege wohl bei 20 Jahren. Der Ausschuss empfahl dem Rat, den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan zu fassen, der einen Photovoltaik-Park ermöglicht.

Von Ron Niebuhr