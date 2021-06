Isenbütteler und Gifhorner Jugendliche konzipieren mit Minecraft einen Dirt-Park

Isenbüttel

Die Jugendförderungen der Samtgemeinde Isenbüttel und der Stadt Gifhorn starten ein gemeinsames innovatives Minecraft-Projekt für Jugendliche. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, mit dem Computerspiel „Minecraft“ in Kleingruppen virtuelle Bikeparks nach ihren Vorstellungen zu bauen.

Aufgrund der räumlichen Nähe beider Jugendförderungen hat man sich entschlossen, dieses Projekt gemeinsam anzugehen. Damit kombinieren die beiden Jugendförderungen zwei aktuelle Trends von Jugendlichen.

Diese Sportart steht bei den Jugendlichen hoch im Kurs

Zum einen steht das BMX-, Mountainbike- und Dirtbikefahren bei Jugendlichen hoch im Kurs. Dieser Trend ist auch in der Region zu beobachten. In Isenbüttel ist von der Landjugend Isenbüttel auf dem Jugendplatz ein attraktives Gelände entstanden, welches von Jugendlichen aus dem gesamten Südkreis genutzt wird. In der Stadt Gifhorn haben Jugendliche beim jüngsten Runden Tisch für Kinder und Jugendliche den Wunsch nach einem Dirt Bike Park geäußert.

Die Jugendförderungen aus Isenbüttel und Gifhorn wollen die Jugendlichen bei der Ausübung dieser Sportart unterstützen und sie an Planungen beteiligen. Gerade in der Zeit mit vielen Einschränkungen und „Home“-Angeboten ist Fahrradfahren eine gute Möglichkeit, Corona-konform mit Freunden Sport zu treiben. Damit Parks dann auch angenommen werden, sollen sich die Jugendlichen an der Planung und Gestaltung beteiligen.

Verschiedene Hindernisse können per Minecraft in den Bikepark eingebaut werden

Das Spiel „Minecraft“ zählt zu den meistverkauften Computerspielen weltweit. Bei der Planung und dem virtuellen Bau der Bikeparks können die Teilnehmenden ihrer Kreativität in Minecraft freien Lauf lassen und verschiedene Elemente und Hindernisse wie Sprünge, Rampen und Hügel nach ihren Vorstellungen in den Bikepark einbauen. Damit der Bau eines Bikeparks mit den besonderen Elementen in Minecraft möglich ist, wurde ein eigener Server eingerichtet und mit den entsprechenden Einstellungen von Jugendlichen selbst programmiert und konfiguriert. Diese Vorstellungen können den Verwaltungen aus den Gebietseinheiten als Vorlage bei der Umsetzung oder Umgestaltung von Dirt Bike Parks dienen.

Die Stadt Gifhorn und die Samtgemeinde Isenbüttel möchten mit diesem Projekt testen, ob „Minecraft“ zukünftig als digitales Planungstool für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen verwendet werden kann. Das Minecraft-Projekt soll am Freitag, 4. Juni, starten. Im Anschluss stellen sich die Kleingruppen in einer gemeinsamen Videokonferenz ihre virtuellen Bikeparks gegenseitig vor. Ob sich „Minecraft“ als virtuelles Planungstool als nützlich erweist, wird mit den Teilnehmenden am Ende gemeinsam reflektiert.

Interessierte Jugendliche können sich entweder bei Tim Busch (tim.busch@stadt-gifhorn.de) oder bei Imke Hashagen (imke.hashagen@isenbuettel.de) per E-Mail anmelden. Alle weiteren Informationen folgen dann per E-Mail.

Von der AZ-Redaktion