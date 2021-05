Isenbütteler haben bislang wenig Interesse an Glasfaser

Isenbüttel

Der Autoverkehr fließt bald wieder durch Isenbüttel – auf einer frisch erneuerten Straße. Der Datenverkehr dagegen gerät im Dorf nach wie vor oft ins Stocken. Der Ausbau des Glasfasernetzes könnte das ändern. Allerdings nur wenn ausreichend viele Isenbütteler Interesse daran bekunden. Daran hapert es noch.

Übertragungsraten bislang zwischen 16 und 100 Megabit pro Sekunde

Im gesamten Vermarktungsgebiet der so genannten schwarzen Flecken haben sich mehr als 40 Prozent Haushalte bereits für einen Glasfaseranschluss über den Anbieter Giffinet angemeldet, in Isenbüttel nur rund 25 Prozent der in Frage kommenden Haushalte. Erforderlich ist eine Quote von 60 Prozent – sonst bleibt alles beim Alten. In Isenbüttel ist das mancherorts eine schon jetzt völlig überholte Übertragungsrate von nur 16 Megabit pro Sekunde, im besten Fall erreicht sie wohl 100 Megabit pro Sekunde. Zukunftssicher ist aber auch das nicht: „Auf die kommenden Jahrzehnte gesehen ist sicherlich die Glasfasertechnologie das Optimum“, sagte Gemeindedirektor Klaus Rautenbach. Überall sonst sei irgendwann das Ende erreicht.

Bei Homeschooling und Homeoffice, die beide nach Corona nicht wieder völlig in der Versenkung verschwinden werden, und auch bei medizinischer Betreuung sei Glasfaser-Internet für einen reibungslosen Ablauf unverzichtbar. Davon abgesehen „steigert so ein Anschluss den Wert von Immobilien erheblich“, sagte Rautenbach. Man sollte sich sehr gut überlegen, ob man die Chance darauf verstreichen lässt. „Wer ein stabiles Netz möchte, kommt um Glasfaser nicht herum“, meinte Tanja Caesar. Die Isenbütteler Bürgermeisterin appellierte eindringlich an ihre Mitbürger, jetzt den Umstieg zu wagen. Und Rautenbach wies darauf hin, dass man sich zwar auch später noch für einen Glasfaseranschluss seines Hauses entscheiden könne, dann allerdings sei das sehr kostspielig.

Die Gemeinde hat bei sämtlichen Straßenbauarbeiten gleich Leerrohre verlegen lassen

Die Gemeinde jedenfalls hat ihren Teil zum Netzausbau im Dorf beigetragen: „Wir haben überall, wo Straßenbauarbeiten nötig waren, gleich Leerrohre verlegen lassen“, erklärte Verwaltungsleiter Kai Krink. Zuletzt entlang der Hauptstraße und sogar unterhalb des Radweges raus bis zur Siedlung Bornsiek. Man brauche jetzt bloß einen Anbieter, der die Rohre mit Glasfasersträngen füllt. Aber der findet sich nur, wenn genug Isenbütteler verbindliches Interesse an der Technologie zeigen.

Von Ron Niebuhr