Isenbütteler Samtgemeinde-Haushalt ist ausgeglichen – dank der Rücklagen

Die Haushaltsberatungen nahmen großen Raum ein bei der jüngsten Sitzung des Isenbütteler Samtgemeinderates. Kämmerer Jürgen Wisch wies einleitend auf voraussichtlich „erhebliche Fehlbeträge“ hin: eine Million Euro im Finanz- und 2,3 Millionen Euro im Ergebnishaushalt. Letztere Lücke könne man durch die Überschussrücklage decken, somit gelte der Haushalt insgesamt als ausgeglichen. Erfreulich sei, dass zumindest die Kreisumlage 2021 um zwei Millionen Euro geringer ausfällt, wodurch die Samtgemeinde 31 000 Euro weniger dafür aufbringen muss. Und in die Kreisschulbaukasse muss man wohl 79 000 Euro weniger einzahlen. Neu dazu gekommen waren 20 000 Euro für Coronamaßnahmen. Trotz langer Diskussion nahm der Rat den Haushaltsplan einstimmig an.

Hans-Werner Buske ( CDU) kritisierte, dass man trotz angespannter Lage einen Schulsozialarbeiter für die Grundschulen eingestellt habe, obwohl das eigentlich Sache des Landes sei. Auch Horst-Dieter Hellwig (UWG) vermisste bei SPD und Grünen den Sparwillen. Hella Klinge ( SPD) wunderte sich dagegen über den Antrag von CDU und IWG, 20 000 Euro für FFP2-Masken, Schnelltests, koordinierte Einkaufszeiten in Supermärkten und Ruf-Taxis einzuplanen. „Für Masken und Tests ist der Bund zuständig“, sagte sie. Taxis und Einkaufszeiten würden von den Bürgern eh nicht angenommen. Klaus Rautenbach (Grüne) überraschte, dass die CDU es weiter ablehnte, einen Schulsozialarbeiter zu beschäftigen, aber 20 000 Euro für Corona-Maßnahmen forderte, die von anderer Stelle bereits erbracht würden.

„Wir reden hier über Menschen, die sterben“

Tanja Caesar (IWG) erwiderte, dass sich die Ereignisse in den vergangenen Monaten überschlagen hätten. Man könne nicht auf Land oder Bund warten, es gehe um den Schutz von Menschen, sagte sie. Das sah Hans-Werner Buske ( CDU) genauso: „Wir reden hier über Menschen, die sterben.“ Man sollte „auch mal an unsere Bevölkerung denken und nicht irgendwo in der Welt tätig werden, wo wir nicht zuständig sind“, führte er mit Blick auf den folgenden Tagesordnungspunkt aus, den Antrag der Grünen, die Samtgemeinde zum Sicheren Hafen für Flüchtlinge zu erklären.

Dabei ging es den Grünen um ein „Signal der Menschlichkeit“, einen Appell an Bund und EU. „Wie viele Menschen sollen noch im Mittelmeer elendig ertrinken, damit sich etwas ändert in der Flüchtlingspolitik?“, fragte Klaus Rautenbach (Grüne). Die Städte Wolfsburg und Gifhorn hätten sich bereits zu Sicheren Häfen erklärt, genauso wie rund 200 weitere Kommunen in ganz Deutschland. Die Samtgemeinde Isenbüttel sollte es auch tun, meinte er. Buske ( CDU) sah die Samtgemeinde als „nicht zuständig an“. Er warf den Grünen vor, die Schicksale von Menschen für ihre Politik zu instrumentalisieren. Und der SPD, dass sie sich dafür von den Grünen vereinnahmen lasse. Man müsse nicht beschließen, was das Grundgesetz ohnehin vorgebe. Davon abgesehen handele es sich meistens eh um „Wirtschaftsflüchtlinge“.

Es ist völlig unerheblich, welche Gründe die Menschen zur Flucht veranlassen

Edmond Worgul (Linke) entgegnete, dass es von Buske „ziemlich platt“ sei, auf die Zuständigkeit zu verweisen. Zumal sich die Frage danach bei einem Appell nicht stelle: „Den darf jeder machen.“ Auch sei es völlig unerheblich, welche Gründe die Menschen zur Flucht veranlassen. Klar sei, dass „niemand aus Abenteuerlust oder Langeweile flieht, sondern aus Angst um die Existenz“, sagte Worgul. Solidarität und Humanität geböten es, sich zum Sicheren Hafen zu erklären, fügte Christina Petzold ( SPD) hinzu. Der Rat nahm den Antrag gegen die Stimmen der CDU-Fraktion mehrheitlich an.

