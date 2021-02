Isenbüttel

„Der Hund soll sich nicht so anstellen“, so war es früher häufig zu hören. Pulli, Jacke oder Decke für Dackel oder Dogge wurden als Firlefanz abgetan, als lukratives Geschäft der Tiermittel-Industrie oder schlicht als Marotte merkwürdig anmutender Frauchen. Dieses Bild hat sich geändert. Immer häufiger heißt es mittlerweile bei Schnee und Regen „Bello, zieh die Jacke an“, und zunehmend mehr Hunde laufen wohl bekleidet mit Rückenschutz durch Wald und Flur. Die AZ befragte Fachleute, wie sinnvoll das ist.

Kurzhaar-Hunde kühlen schnell aus

„Früher hab ich auch gedacht, dass Hunde keine Bekleidung brauchen, sondern sich warm laufen sollen“, sagt dazu Stefanie Söchtig. Die Chefin im Tierschutzzentrum Ribbesbüttel hat mittlerweile ihre Meinung revidiert. „Es kommt darauf an, wie der Hund mit Fell bestückt ist“, sagt sie. Kurzhaar-Hunde mit fehlender Unterwolle kühlen laut Söchtig aus, deshalb plädiert sie hier für einen Schutz des Tieres. Bei langhaarigen Tieren – sie nennt als Beispiel ihren Hütehund, einen Kaukasischen Owtscharka – ist ihrer Auskunft zufolge kein zusätzlicher Schutz erforderlich. „Der kommt von draußen in die Küche, und schüttelt sich den Schnee aus dem Fell.“ Die Haut dieses Riesenhundes ist Söchtig zufolge durch die dichte Unterwolle so gut isoliert, „dass der Schnee auf seinem Rücken trotz der Körperwärme nicht einmal auftaut.“

Zitternd vor Kälte: Der kleine Hund Balu hat fast keine Unterwolle und nur kurzes Fell. Da schützt eine Decke vor dem Auskühlen. Quelle: Hilke Kotttlick

„Wenn das Fell sehr kurz ist“, empfiehlt die Veterinärin Dr. Christine Koch aus Isenbüttel zusätzlichen Schutz von Hunden bei Schnee oder Regen. Aber sie relativiert auch: „Das ist individuell unterschiedlich. Man muss die Tiere beobachten“, sagt die Tierärztin. „Dass sie frieren, zeigen sie anhand ihres Verhaltens mit Zittern oder auch mit einem klammen Gang.“ Fest steht laut der Isenbüttelerin auf jeden Fall, dass der Hund Bewegung und Ablenkung braucht, und zwar bei jedem Wetter. Da muss der Tierhalter sehen, ob etwas zum Wärmen notwendig ist. Und dabei ist der Tierärztin zufolge auch darauf zu achten, dass Decke, Jacke oder Pulli „richtig sitzen und bei Bewegungen nicht behindern“. Letztlich spricht die Veterinärin auch von alten und kranken Hunden: „Arthrosepatienten profitieren oft von einem Mantel.“

Schutz für Hundepfoten bei Salz und Kälte Wenn Stefanie Söchtig sich auch für Kälte- und Regenschutz bei kurzem Hundefell ausspricht, so plädiert sie aber nicht für Hundeschuhe. Ihr Tipp: Die Ballen vor dem Spaziergang mit Öl oder Vaseline einreiben. Streusalz meiden, wenn es gar nicht anders geht, die Hundefüße nach der Rückkehr mit Wasser reinigen.

Solange sie sich bewegen, frieren sie auch nicht

Von Pulli oder Mantel für seine Hunde hält dagegen Manfred Meyer nichts. Er züchtet die Rasse Deutscher Pinscher. Und wenn diese Tiere auch mit einem sehr kurzen Fell aufwarten, ist der Leiferder doch davon überzeugt: „Solange sie sich bewegen, frieren sie auch nicht.“ Selbst bei dem kalten Winterwetter der vergangenen Tage „laufen sie in den Garten und wir gehen raus – eine ganze Stunde spazieren“. Decke oder Pulli für den Hund – „das muss jeder für sich entscheiden“, meint Manfred Meyer. Dabei setzt er für seine Pinscher eher auf einen Ostfriesen-Nerz, denn: „Die trockene Kälte macht ihnen nichts aus, Regen mögen sie dagegen gar nicht.“

Von Hilke Kottlick