Isenbüttel bekommt 2021 garantiert einen neuen Samtgemeindebürgermeister. Hans Friedrich Metzlaff geht nämlich in den Ruhestand. Die Parteien rüsten sich langsam für die Kandidatensuche. Derweil ist schon ein unabhängiger Kandidat in den Startlöchern. Er wird wohl nicht allein bleiben.

Rolf Buhmann hat schon seit längerem Interesse bekundet. Der 51-jährige Isenbütteler, der in zahlreichen Vereinen und in der Kirchengemeinde, allerdings noch nicht in der Kommunalpolitik engagiert ist, sieht das Amt als „reizvolle Aufgabe“. „Ich bin gefragt worden von verschiedenen Leuten“, sagt er, wie er zu dem Entschluss gekommen ist. Auf welche Politik müsste sich Isenbüttel einstellen, wenn der jetzige stellvertretende Geschäftsführer des Aller-Ohre-Verbandes das Ruder im Rathaus übernehmen sollte? Buhmann sieht Metzlaff als Vorbild. „Das ist das Modell, was man fortführen muss.“ Am Herzen liegt ihm – auch aus seiner Tätigkeit in der Kirche heraus – das Thema Kinderbetreuung.

Seit 2006 im Amt: Isenbüttels Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff geht kommendes Jahr in den Ruhestand. Quelle: Archiv

Buhmann will mit den Fraktionen sprechen und um Unterstützung werben. Doch einige von denen haben durchaus eigene Ambitionen. Etwa die SPD. „Wenn wir einen Kandidaten aufstellen, werden wir ihn im Herbst nominieren“, sagt Jannis Gaus. Auf sein Person angesprochen, meldet er noch keinen Anspruch an. Die Suche stehe am Anfang. Fest stehe nur: „Wir wollen jemanden haben, der in der Samtgemeinde bekannt ist.“ Und jemanden mit politischer oder Verwaltungserfahrung.

„Wir sind gerade im Findungsprozess“, sagt Frederick Meyer von der CDU. Es gebe schon potenzielle Kandidaten, konkreter wird der Vorsitzende aber nicht. Nach einer Vorstellungsrunde sollen die Gemeindeverbandsmitglieder entscheiden. Ziel sei es, eine breite Unterstützung des Kandidaten durch den Gemeindeverband zu erreichen.

Keine eigenen Kandidierenden

Ausschließen will Hans-Joachim Höpfner von den Isenbütteler Grünen die Kandidatur eines eigenen Mitglieds nicht. Aber: „Ich halte es für recht unwahrscheinlich.“ Er selbst schließt es für sich aus. Welchen Kandidaten die Grünen dann später möglicherweise unterstützen, bleibe abzuwarten. Ähnlich klingt das bei Horst-Dieter Hellwig von der UWG. „Wir warten ab, was sich entwickelt.“

Auch die IWG wird selbst niemanden ins Rennen schicken, kündigt Tobias Klepsch an. Sie habe eine starke Fraktion und die Bürgermeisterin in der Gemeinde Isenbüttel: „Wir fokussieren uns mehr auf die Gemeinde.“ Wer sich für den Samtgemeindebürgermeister-Posten aufstellen wird, werde die IWG abwarten. Allerdings macht Klepsch keinen Hehl daraus, die Kandidatur Buhmanns als positiv anzusehen. „Es macht Sinn, eine unabhängige Größe zu haben, die ausgleichend wirken kann.“

Während Metzlaffs Gegenkandidat von 2014 Bastian Till Nowak abwinkt, meldet die bislang im Isenbütteler Samtgemeinderat nicht präsente AfD Interesse an. Vorsitzender Stefan Marzischewski-Drewes kündigt an, Gespräche mit möglichen Kandidaten führen zu wollen. Grundsätzlich wolle die Partei Mandatsträger in die Gremien in der Samtgemeinde Isenbüttel bekommen.

