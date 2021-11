Isenbüttel: Warum die Samtgemeinde einen Kredit braucht

Isenbüttel

Die Haushaltslage der Samtgemeinde Isenbüttel lässt sich kurz und knapp zusammenfassen: Rosig ist anders. Den Finanzausschuss stimmte Kämmerer Jürgen Wisch in der Sitzung am Donnerstagabend schon mal darauf ein, dass man 2022 wohl nicht um eine Kreditaufnahme von drei Millionen Euro herumkommt. Grund sind Bauvorhaben für neun Millionen Euro.

Dabei handelt es sich um Erweiterungen der Kindertagesstätten in Wasbüttel und Ribbesbüttel. Erwartbar sei, dass es in den Folgejahren finanziell nicht wesentlich besser für die Samtgemeinde aussieht. Denn man habe ja weitere, teils schwerlich aufschiebbare Dinge vor, etwa die Sanierung des Edesbütteler Freibades, die Erweiterung der Ribbesbütteler Grundschule und den Kauf von Feuerwehrfahrzeugen gemäß des Bedarfsplanes, sagte der Kämmerer. Übrigens alles Maßnahmen, die von den Kosten her jeweils im sechs- bis siebenstelligen Bereich liegen. Ohne Kredite gelingt das wohl kaum, da man auch die laufende Verwaltungsarbeit aufrecht erhalten muss.

Gerade für die kleineren Mitgliedsgemeinden sind steigende Umlagen ein Problem

Ausschussvorsitzender Hans-Werner Buske ahnte, worauf das hinauslaufen könnte: eine steigende Samtgemeindeumlage! Zusammen mit dem erwartbaren Anstieg der Kreisumlage bereite das gerade den kleinen Mitgliedsgemeinden Ribbesbüttel und Wasbüttel „erhebliche Bauchschmerzen“. Kreis wie auch Samtgemeinde hätten Aufgaben zu erfüllen und „die müssen nun mal finanziert werden“, erwiderte Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus. Zuletzt seien die Umlagen gesenkt worden, jetzt stiegen sie eben wieder.

Buske erinnerte seine Ratskolleginnen und -kollegen zudem daran, Maßnahmen mit Bedacht in den Haushaltsplan einzupflegen. Nicht umsonst habe man sich mal auf ein Rankingsystem geeinigt: Manches müsse, einiges sollte oder könnte sein. „Und ein paar Dinge sind einfach bloß nice-to-have“, sagte er.

Will die Politik neues Mobiliar für den Ratssaal?

Apropos nice-to-have: Für den einen oder anderen im Finanzausschuss zählt dazu, das Mobiliar im Ratssaal zu erneuern. Zwar wies Tobias Schweckendiek als Fachbereichsleiter für Zentrale Dienste und Digitalisierung darauf hin, dass es bereits 35 Jahre alt und für eine moderne Verwaltung viel zu unflexibel und somit kaum mehr hinnehmbar sei. Doch 60 000 Euro für neue Stühle und Tische sowie Konferenztechnik seien schon eine Hausnummer, zumal „die Möbel alt, aber sonst völlig in Ordnung“ seien, meinte Eberhard Müller (parteilos). Man sollte besser nur neue Technik installieren. Phillip Passeyer (SPD) empfahl die Sache als Ganzes zu betrachten, denn später neues Mobiliar auf dann bereits vorhandene Technik zu setzen, könnte schwierig werden. Daneben sollen 50 000 Euro Planungskosten für die grundlegende Modernisierung der Bücherei angesetzt werden. Letztlich nahm der Ausschuss den vorgestellten Teilbereich des Haushaltsplanes einstimmig an.

Neu geschaffen werden sollen eine halbe Stellen in der Jugendarbeit, jeweils eine Vollzeitstelle für die Reinigung der Grundschulen Calberlah und Isenbüttel sowie eine weitere Vollzeitstelle in der Sachbearbeitung der Grundsteuerreform.

Das Rathaus kann nur noch mit Termin besucht werden

Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus berichtete, dass man das Rathaus pandemiebedingt ab Montag, 29. November, für allgemeinen Publikumsverkehr wieder schließe. Besucher müssen dann individuell Termine vereinbaren. Zudem rief er dazu auf, der Samtgemeindeverwaltung Wohnungen zu melden, in denen Geflüchtete untergebracht werden können. Es sei wieder mit mehr Bedarf zu rechnen, die Lage werde aber wohl nicht so dramatisch wie 2015, sagte er.

Von Ron Niebuhr