Isenbüttel

Das weitere Vorgehen bei der Neugestaltung der Spielplätze in der Gemeinde sowie die finanzielle Förderung energetischer Untersuchungen an vereinseigenen Gebäuden beschäftigte jüngst den Ausschuss für Sport, Jugend und Kultur. Letzteres wurde erstmal auf die lange Bank geschoben.

Gemeinsam mit der Energieberatungsagentur Nord habe man bereits 2017 unter anderem Dat Huus sowie das ehemalige Feuerwehrhaus, das jetzt der Landjugend als Domizil dient, in Augenschein genommen hinsichtlich energetischer Sanierungen. Nun habe die Agentur sich bei der Gemeinde wieder gemeldet und ein Angebot unterbreitet, das auch die Prüfung der Möglichkeiten an Vereinsgebäuden – wie beim Bürgerschützencorps und dem MTV – einschließt.

Anzeige

Eigenanteil beträgt rund 3000 Euro

Die Beratungsleistungen betrügen laut Beschlussvorlage rund 18 600 Euro sowohl für das Sportheim als auch für das Schießheim. Abzüglich der Fördermittel verblieben jeweils knapp 3000 Euro Eigenanteil. Beide Vereine hätten auf Nachfrage ausgeführt, dass sie aktuell nicht in der Lage seien, diesen zu tragen. Nun müsse geklärt werden, ob die Gemeinde ihn übernimmt. Mit Blick auf mögliche Folgekosten beim BSC-Heim (Rautenbach) sprich energetische Sanierungen respektive „geringer Priorität“ ( Axel Lackmann) beim Quasi-Neubau Sportheim gab’s Konsens im Ausschuss darüber, dass solche Untersuchungen im Corona-Jahr 2020 „fehl am Platze“ (Ernst Glas) seien – und verschob die Entscheidung um zwei Jahre.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Weiteres Thema im Ausschuss war die Anpassung eines vor gut drei Jahren erstelltes Konzept zur Gestaltung der Spielplätze. Anlass war zum einen die Tatsache, dass man nach dem bereits erfolgten Ausbau des Platzes am Berliner Ring zwei gelieferte Klettertürme aus Platzgründen dort nicht aufstellen konnte und sie am Ahornweg/Triftweg platzierte. Außerdem sei der Kletterturm Am Bartelskamp mittlerweile als abgängig gemeldet worden. Man einigte sich darauf, den Arbeitskreis zu reaktivieren, der seinerzeit das Konzept erstellt hatte, um in Absprache mit den Mitarbeitern des Bauhofs die nächsten Maßnahmen neu zu planen.

Von Jörg Rohlfs