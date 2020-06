Auch die Müllabfuhr ist geregelt

Isenbüttel

Große Ereignisse kündigen sich an: Die ersten Schilder weisen bereits auf die Vollsperrung der Isenbütteler Hauptstraße hin. Die Straßenbaufirma Strabag, die mit den Arbeiten beauftragt ist, hat die Anlieger der Hauptstraße in einem Rundschreiben informiert, was da auf sie zukommt. Inklusive der Handynummer des Bauleiters Sven Schwertfeger für Rückfragen und dem Hinweis auf regelmäßige Bauberatungen. Baustart soll am Dienstag, 9. Juni, sein.

Komplett gesperrt ist dann die Strecke zwischen Mittelstraße und Ringstraße in Höhe der Zufahrt zum Penny-Markt. Zwischen der Zufahrt zum Penny-Markt und dem Kreisel Liststraße/ Lindenstraße/ Gifhorner Straße ist eine halbseitige Sperrung geplant, gesperrt wird dort die Seite, an der die Petri-Apotheke liegt – das ist die südliche Seite der Hauptstraße. Deshalb bittet die Strabag darum, am Dienstag, 9. Juni, bis 7.30 Uhr sämtliche Fahrzeuge von den im Bereich der Sperrung liegenden Grundstücken zu fahren, die benötigt werden. Um 8 Uhr sollen die Fräsarbeiten beginnen, anschließend der auf dieser Straßenseite liegende Gehweg aufgenommen und danach der Regenwasserkanal sowie die Abwasserdruckleitung verlegt werden.

So läuft die Müllabfuhr

Damit auch während der Zeit der Straßensperrung der Müll abgeholt werden kann, bittet die Strabag die Anwohner, ihre Tonnen mit den Hausnummern zu beschriften und sie sowie die Säcke am Vorabend des Abholtermins vor die Tür zu stellen. Die Strabag wird sich darum kümmern, Tonnen und Säcke zu den Sammelplätzen zu bringen und nach der Leerung die Tonnen auch wieder zu den Häusern zurück zu transportieren.

Die Vorbereitungen laufen: Absperrbaken und Umleitungsschilder kündigen die Vollsperrung von Isenbüttel am 9. Juni an. Quelle: Sebastian Preuß

„Wir sind bemüht, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten, und haben entsprechende innerörtliche Umleitungen – in Absprache mit der Gemeinde – hergestellt“, informiert die Strabag in ihrem Rundschreiben – innerorts wird der Verkehr über Moorstraße, Allerkamp und Liststraße um die Baustelle herum geleitet. Die Strabag weist außerdem darauf hin, dass der Bauleiter Sven Schwertfeger für Fragen zur Verfügung steht. Außerdem sind für jeden Dienstag während der Bauphase um 9 Uhr Baubesprechungen geplant, an denen alle am Bau beteiligten Personen teilnehmen. „Sollten Probleme oder Fragen auftreten, haben Sie die Möglichkeit, diese zu diesen Terminen anzusprechen“, lädt die Strabag zum Gespräch ein. „Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit“, endet das Rundschreiben.

Die geplante Umleitung

Anlieger der Strecke, die halbseitig gesperrt wird, haben die Möglichkeit, im Einbahnstraßensystem die Hauptstraße in Fahrtrichtung Wolfsburg zu nutzen, in Fahrtrichtung Westen geht es dann durch die Ringstraße zurück. Der überörtliche Verkehr wird von Braunschweig kommend über die Bundesstraße 4 bis zur Bundesstraße 188 geleitet, dann auf die Kreisstraße 114 und über die Moorstraße nach Isenbüttel – die Umleitung gilt in umgekehrter Reihenfolge auch für die Gegenrichtung.

Von Christina Rudert