Voranfrage für einen Hühnermaststall mit 100 000 Plätzen

Isenbüttel/Wittingen

Gleich in mehreren Gemeinden im Landkreis Gifhorn sollen Hühnermastställe erweitert beziehungsweise neu gebaut werden, für Isenbüttel gibt es eine Voranfrage für 100 000 Tierplätze, für Wittingen wird mit 180 000 Tierplätzen geplant. Die grüne Landtagsabgeordnete Imke Byl hat dazu die Landesregierung befragt, die Antworten des SPD-geführten Umweltministeriums liegen nun vor. „Erschreckend“ bewertet Byl das Ausmaß der Pläne. Tatsächlich offenbart die Landesregierung in ihrer Antwort sogar Planungen, die an den Standorten selbst noch gar nicht bekannt sind. Bislang standen in der Öffentlichkeit Darrigsdorf, Ohrdorf und Lüben im Fokus.

Ärger in der Gemeinde

Isenbüttels Gemeindedirektor wundert sich sehr über diese Information: „Wieso bezieht der Landkreis Gifhorn die Gemeinde Isenbüttel in dieser wesentlichen Frage nicht mit ein?“, so Klaus Rautenbach. Weil noch kein Genehmigungsverfahren nach Immissionsschutzrecht eingeleitet wurde, sagt Kreisrat Rolf Amelsberg. Bislang habe es nur ein informelles Vorgespräch zwischen Genehmigungsbehörde und Antragsteller gegeben, um grundlegende Fragen zu dem Vorhaben zu klären. Erst wenn der Antragsteller das Vorhaben tatsächlich weiter verfolgen will, würde dann eine Antragskonferenz stattfinden. „Hierzu werden alle Träger öffentlicher Belange und auch die Gemeinde eingeladen.“

Enorme Steigerung

Eine Information, die an Imke Byls Kritik an den Vorhaben nichts ändert, da insgesamt mehr als 500 000 neue Mastplätze für Hühner im Landkreis geschaffen werden sollen. „Das würde die Hühnermast-Kapazitäten im Landkreis Gifhorn verdoppeln.“ Deshalb sei es umso unverständlicher, dass „die betroffenen Gemeinden anscheinend erst durch eine Antwort der Landesregierung auf meine Anfrage von solchen Plänen erfahren anstatt durch den Landkreis und die Betriebe selbst.“

Ein grundsätzlicher Kritikpunkt

Der zweite Kritikpunkt ist genereller Art: „Diese massive Ausweitung der Massentierhaltung in unserer Region ist das komplette Gegenteil von umweltgerechter Landwirtschaft“, so Byl. Das laufe sowohl dem Tierschutz als auch dem Umwelt- und Grundwasserschutz komplett zuwider und sei nicht zukunftsverträglich. „Auch für andere landwirtschaftliche Betriebe vor Ort können diese Riesen-Mastanlagen zum Problem werden, wenn zum Beispiel Geruchsimmissionsgrenzwerte durch die großen Betriebe ausgereizt werden und für kleinere kein Entwicklungsspielraum mehr übrig bleibt. Dabei sollen doch gerade kleine und mittlere Betriebe unterstützt werden.“

Problem Nitrat

Dritter Kritikpunkt ist die zusätzliche Nitratbelastung durch die Mastställe, denn „insbesondere die geplanten Ställe in Wittingen für 180 000 Hühner und Ohrdorf für 100 000 Hühner liegen in vorbelasteten Gebieten“. Byl hat vom Umweltministerium die Bestätigung, dass die Nitratbelastung im entsprechenden Grundwasser schon jetzt über dem Schwellenwert liegt. „Auch im dortigen Sickerwasser werden die Nitrat-Werte überschritten. Dies belegt nach Angaben des Ministeriums, dass die Landwirtschaft die Ursache für die überhöhte Nährstoffbelastung ist.“

Byl verweist darauf, dass CDU und SPD auf Bundesebene gerade erst eine wesentlich strengere und vielseitig kritisierte Düngeverordnung beschlossen hätten, nicht zuletzt, weil in Niedersachsen laut Umweltministerium die Nitratbelastung insgesamt zu hoch sei. „Doch für die einzelnen Genehmigungsverfahren spielt das offensichtlich keine Rolle. Uns droht im Nordkreis also trotzdem eine Verschärfung der Nitratbelastung, zulasten aller weiteren dort wirtschaftenden Landwirtinnen und Landwirte“, so die Abgeordnete.

