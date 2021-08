Isenbüttel: Vermisste Personen nach Kentern eines Bootes auf dem  Tankumsee

Isenbüttel

Sirenenalarm war am Mittwochabend um 17.52 Uhr in Isenbüttel und Calberlah zu hören. Die beiden Wehren rückten aus, um am Tankumsee nach vermissten Personen zu suchen. gemeldet worden war ein gekentertes Schlauchboot – in welchem fünf betrunkene junge Männer gesessen haben sollen. Was so dramatisch klang, erwies sich vor Ort aber als gemeinsame Übung der Feuerwehr und der DLRG.

„Bevor das Schlauchboot gekentert ist, hat es eine Rauferei zwischen den 16- bis 18-jährigen Männern gegeben“, erklärte Björn Kölsch, Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Isenbüttel. Die Wehr aus Calberlah brachte ihr Motorboot zum Einsatz, die Wehr aus Isenbüttel unterstützte mit ihrem kleineren Schlauchboot. „Calberlah wird standardmäßig mit zum Tankumsee gerufen, weil sie das Boot haben“, so Kölsch. Die DLRG setzte ihr erst in diesem Jahr neu in Betrieb genommenes Motorboot ein. „Das ist aber schon eingefahren“, sagte Marc Giesemann, technischer Leiter Einsatz. Rund 50 Feuerwehrleute sowie 15 Mitglieder der DLRG waren unter der Leitung von Isenbüttels Ortsbrandmeister Andreas Schmidt vor Ort.

Zur Galerie Fünf alkoholisierte Männer in einem Schlauchboot auf dem Tankumsee: Als es während einer Rauferei kentert, rücken Feuerwehr und DLRG aus. Hier ein paar Impressionen von der Übung am Mittwochabend.

Für die Einsatzkräfte galt es, zwei Personen im östlichen Uferbereich, zwei Personen im Wasser sowie eine Person im Boot zu finden beziehungsweise zu retten. Das mit der Person im Schlauchboot ging schnell – er wurde mit dem Boot aus Calberlah ans sichere Ufer gebracht. Die Feuerwehren suchten am Strand nach den Vermissten – um 18.30 uhr kam die Meldung, zwei seien gefunden worden. Die Helfer in den Booten, die vorher einen größeren Bereich abgesucht hatten, konzentrierten sich nun auf ein kleineres Suchraster von der Stelle ausgehend, an welcher das Boot gekentert war. Dabei kam auch das Sonar des neuen DLRG-Bootes zum Einsatz.

Gemeinsam mit Tobias Tretschok, technischer Leiter der DLRG, Bezirk Braunschweig, überwachte Kölsch die Übung. Sie sollte der Überprüfung der Kommunikation zwischen den Beteiligten Organisationen dienen. Derartige Aktionen finden laut Kölsch einmal jährlich statt – lediglich 2020 fiel die Übung wegen Corona aus. Ausgearbeitet hatten die Übung neben Tretschok noch Heinz Stute, technischer Leiter der DLRG, Bezirk Braunschweig, sowie der stellvertretende Ortsbrandmeister Christian Schaper und Zugführer Björn Peters aus Isenbüttel.

Stute zog gegen 18.45 Uhr eine erste Zwischenbilanz: „Ich bin mit dem Verlauf der Übung zufrieden. Wir haben nach weniger als 45 Minuten drei der fünf Vermissten gefunden. Die Zusammenarbeite mit der Feuerwehr klappt hervorragend.“ Zufrieden zeigte sich auch Isenbüttels scheidender Samtgemeindebürgermeister Hans-Friedrich Metzlaff. Als Dienstherr der Feuerwehr verschaffte er sich einen Eindruck von der Übung: „Wenn das ein richtiger Einsatz wäre, könnte es durchaus passieren, dass die Verursacher zur Kasse gebeten würden. Schließlich haben sie durch ihr fahrlässiges Verhalten den Einsatz verursacht.“

Von Thorsten Behrens