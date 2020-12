Isenbüttel: Unbekannte klauen Behindertendreirad

Isenbüttel

So was geht gar nicht: Auch die Polizei spricht von einem „besonders frevelhaften“ Diebstahl am vorigen Wochenende in Isenbüttel. Dort hatten Unbekannte ein Behinderten-Dreirad geklaut, das in der Straße Am Wendehof vor dem Wohnhaus des 82-jährigen Eigentümers unter einem Vordach verschlossen abgestellt war. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntag, 29. November, 16 Uhr, und Montag, 30. November, 9.45 Uhr. Das schwarz/chrom-farbene Fahrrad der Marke Pfau Tech, Typ Classic, hat einen Tiefeinstieg und einen Zeitwert von rund 1000 Euro. Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Dreirades geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Isenbüttel, Telefon (0 53 74) 95 50 10, zu melden.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Hühnerdiebstahl bei Der Hof in Isenbüttel: Steckt Bande dahinter?

https://www.waz-online.de/Gifhorn/Isenbuettel/Isenbuettel-Pferdeanhaenger-gestohlen

https://www.waz-online.de/Gifhorn/Isenbuettel/Diebe-stehlen-Flutlicht

Von der AZ-Redaktion