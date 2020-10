Isenbüttel

Das ist wirklich eine überraschende Nachricht: Trotz Corona und den damit verbundenen Folgen hat’s 2020 an Isenbüttels Tankumsee eine gute Badesaison gegeben. „Von Januar bis September 2020 wurden rund 65 000 Parker am Tankumsee erfasst“, geht Mathias Schulz von der Tankumsee GmbH auf Details der Sommer-Saison ein. „Wie hoch die konkrete Anzahl der Besucherinnen und Besucher tatsächlich gewesen ist, lässt sich nicht genau beziffern“, verweist Schulz – er ist gemeinsam mit Burkhard Roozinski für die Geschäftsführung verantwortlich – auf einen wichtigen Punkt: Die Anzahl der Badegäste lasse sich genau nicht beziffern, da das Seegelände frei zugänglich sei. Hunderte reisten an den heißen Sommertagen auch mit dem Fahrrad an.

Die Vorjahreszahlen um 4000 Parker übertroffen

Eines weiß Schulz jedoch ganz genau: Die Vorjahreszahl an Parkern wurde in der Saison 2020 deutlich übertroffen. „Von Januar bis September 2019 haben etwa 61 000 Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Tankumsee geparkt“, erklärt der Geschäftsführer.

Isenbüttels Tankumsee: Trotz Corona ist die Bilanz für die Badesaison gut. An besonders heißen Sommertagen waren sogar Zufahrtssperrungen nötig. Quelle: Lea Rebuschat (Archiv)

Die Tankumsee GmbH hatte sich in der Corona-Saison auf den Besucher-Ansturm gut vorbereitet: Auf den Stellflächen waren maximal 2500 Autos zugelassen. An besonders heißen Tagen war es mehrfach notwendig, die Tankumsee-Kreuzung zu sperren, um eine Überfüllung am Strand zu vermeiden. Polizei und Security kontrollierten und unterstützten. Auch per Rundfunkdurchsage ließ die Tankumsee GmbH an diesen Tagen auf die Sperrung der Parkflächen und die Abriegelung der Zufahrt hinweisen.

Zeitliche Aufenthaltsbegrenzung gab’s am Tankumsee nicht

Die gute Saison ist vermutlich auf zwei Gründe zurückzuführen: Erstens spielte das Wetter in den Sommermonaten an vielen Tagen prima mit, zweitens gab’s für alle Freibäder in der Region bedingt durch Corona strikte Vorgaben. So galt beispielsweise in Gifhorns Allerwelle eine Obergrenze von 200 Personen, die Aufenthaltsdauer war auf drei Stunden beschränkt. Eine Tatsache, die offenbar viele Familien an den Tankumsee ausweichen ließ.

Auch Gastronomie ist einigermaßen zufrieden

Von den guten Besucherzahlen hat auch die Gastronomie am Tankumsee profitiert – wenngleich nicht die Vorjahresergebnisse erzielt worden sind. Seeblick-Chef Jens Tietge, der unweit des DLRG-Aufsichtsturmes seit Jahren sein Bistro mit großem Biergarten führt, ist „einigermaßen zufrieden“. „Trotz Corona kann ich für meinen Betrieb eine positive Bilanz ziehen“, so der Sassenburger. Vor- und Nachsaison seien zwar „etwas schwach“ gewesen, dafür sei es am See in den Schulferien dann richtig voll geworden. Viele Menschen hätten ihren Urlaub daheim verbracht, weiß der Gastronom aus Gesprächen mit seinen Gästen.

Abstand halten und bei der Essens- und Getränke-Ausgabe auf Markierungen achten: Tietge stellt seiner Kundschaft ein gutes Zeugnis aus. „Die Hygieneregeln wurden eingehalten – wir haben aber auch darauf geachtet, dass es klappt“, so der Seeblick-Chef.

