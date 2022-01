Isenbüttel: Tipps für Eltern zum Fernsehkonsum ihrer Kinder

Isenbüttel

Der Familienservice der Samtgemeinde Isenbüttel legt nach jahrelanger Pause unter dem Titel „Rabeneltern“ wieder eine Veranstaltungsreihe für Eltern auf. Dabei geht es zum einen um Informationen, zum anderen um die Möglichkeit, sich zu Themen rund um die Familie auszutauschen. Zunächst sind bis April insgesamt vier Online-Abende geplant.

„Kinder und Fernsehen, aber richtig!“ ist das Thema am Donnerstag, 20. Januar, zwischen 19 und 20.30 Uhr. Dorothea Brauer, Präventionsfachkraft beim AWO-Kreisverband Gifhorn und Eltern-Medien-Trainerin der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen, liefert Informationen zu aktuellen Erkenntnissen und gibt Praxistipps, denn das Fernsehen ist laut der KIM-Studie 2020 das Medium, welches am häufigsten von Kindern in der Freizeit genutzt wird.

Gibt es auch kindgerechte Sendungen, die Spaß machen?

Wie verarbeiten Kinder jedoch die Inhalte der Fernsehsendungen und was verstehen sie bei SpongeBob, DSDS oder Ninjago? Welche Rolle spielen Streaming-Angebote wie Amazon, Netflix oder YouTube im Familienalltag und wie werden diese von den Kindern genutzt? Der Netflix-Serienhit „Squid Game“ ist trotz Altersfreigabe ab 16 bereits bei Jüngeren bekannt und beliebt. Die Serie beinhaltet gewaltvolle Handlungen, die zur Nachahmung anregen und auf dem Schulhof nachgespielt werden. Wie verhält es sich mit dem Jugendmedienschutz für Film und Fernsehen – was bedeutet FSK und FSF? Gibt es auch kindgerechte Sendungen, die Spaß machen?

Auch die nächsten Termine stehen bereits fest: Am Dienstag, 22. Februar, geht es um das Thema „Hochsensibel: Kinder zwischen Wahrnehmungsbegabung und Überreizung“. Am Donnerstag, 24. März, stehen Computerspiele und mit ihnen Herausforderungen und Risiken rund um die digitalen Welten im Mittelpunkt, am Mittwoch, 20. April, lautet der Titel „Schau hin, was Dein Kind online macht“.

Alle Veranstaltungen sind als Zoom-Meetings geplant

Aufgrund der aktuellen Situation finden die Veranstaltungen ausschließlich online über die Plattform Zoom statt. Die Zugangsdaten zu den einzelnen Veranstaltungen sind auf der Website www.eltern.rabenspass.de zu finden. Dort befindet sich ein Link zur jeweils aktuellen Veranstaltung, die Teilnahme ist über den Webbrowser möglich. Der Raum wird 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung geöffnet sein. Ein Moderator ist dann bereits anwesend und kann technische Hilfestellung geben. Er ist auch unter Tel. (0176) 98 29 04 42 erreichbar. Die Teilnahme ist mit jedem mobilen Endgerät möglich und kostenlos.

Von der AZ-Redaktion